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    Культура

    В Одессе националисты сорвали спектакль российского актера

    Тема:

    Культурная война. Запрет гастролей российских артистов (460)

    (обновлено: )59014
    По данным СМИ, активисты зашли в зал и заявили, что хотят получить ответ от артиста Константина Райкина на вопрос: "Чей Крым?. Согласно сообщению, "зрители бушуют, требуя возвращения на сцену любимца".
    Ситуация в одесском театре, где сорвали выступление Райкина
    Скриншот видео/Cергей Стерненко/Facebook

    КИЕВ, 17 ноя — РИА Новости Украина. Несколько националистов сорвали моноспектакль российского артиста Константина Райкина, который должен был состояться в Одесском академическом украинском музыкально-драматическом театре им. В. Василько.

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    "Перформанс был сорван. Зрители бушуют, требуя возвращения на сцену любимца, который в свое время поддержал аннексию Крыма", — сообщает "Думская".

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    В свою очередь УНН сообщает, что националисты пришли на концерт Райкина и спрашивают: "Чей Крым?".

    "Активисты зашли в зал и заявили, что хотят получить ответ от артиста Константина Райкина на вопрос: "Чей Крым?". Однако зрители встретили активистов сопротивлением и аплодируют, чтобы вызвать артиста на сцену", — говорится в сообщении.

    Ранее Верховная Рада приняла закон, запрещающий гастроли артистов из РФ, создающих "угрозу национальной безопасности". Законом запрещается проведение гастролей артистов, попавших в список Минкульта Украины. Документ также устанавливает особые требования к организации гастрольных мероприятий, участниками которых являются граждане РФ. Президент подписал законопроект.

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