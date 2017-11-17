В Одессе националисты сорвали спектакль российского актера

КИЕВ, 17 ноя — РИА Новости Украина. Несколько националистов сорвали моноспектакль российского артиста Константина Райкина, который должен был состояться в Одесском академическом украинском музыкально-драматическом театре им. В. Василько.

"Перформанс был сорван. Зрители бушуют, требуя возвращения на сцену любимца, который в свое время поддержал аннексию Крыма", — сообщает "Думская".

Смотрите также: Табу на российских артистов в Украине: что важно знать

В свою очередь УНН сообщает, что националисты пришли на концерт Райкина и спрашивают: "Чей Крым?".

"Активисты зашли в зал и заявили, что хотят получить ответ от артиста Константина Райкина на вопрос: "Чей Крым?". Однако зрители встретили активистов сопротивлением и аплодируют, чтобы вызвать артиста на сцену", — говорится в сообщении.

Ранее Верховная Рада приняла закон, запрещающий гастроли артистов из РФ, создающих "угрозу национальной безопасности". Законом запрещается проведение гастролей артистов, попавших в список Минкульта Украины. Документ также устанавливает особые требования к организации гастрольных мероприятий, участниками которых являются граждане РФ. Президент подписал законопроект.