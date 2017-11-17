Эффектна, как Кардашьян. Австралийка показывает пленительные формы

Австралийка Мэг Кайли в своем Instagram показывает стильные фото своей хорошей фигуры и роскошных ягодиц, не хуже, чем у известной американки Ким Кардашьян.

Ранее Мэг вела не слишком популярный канал на YouTube, где рассказывала сотни подписчикам о том, как развлекается на пляжах. Одну из записей случайно увидел фотограф, который постоянно снимает фотосессии для GQ и Maxim. Сейчас Мэг стала постоянной моделью мужских журналов.

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