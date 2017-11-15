Онищенко был тайно женат на молодой модели

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КИЕВ, 15 ноя — РИА Новости Украина. Народный депутат Александр Онищенко был женат на обладательнице титула "Мисс Хорватия 2013" Мелите Фабечич. Об этом в своем блоге на "Цензор.НЕТ" написала журналистка Ирина Салий.

По ее словам, в сентябре 2017 года в Подольский суд Киева поступил иск 23-летней хорватской модели Мелиты Онищенко с просьбой расторгнуть брак с Александром Онищенко

"Однако женщина не предоставила заявления документ об уплате судебного сбора. Суд дал Мелите пять дней на устранение недостатков. Но поскольку документ не поступил, то в начале октября суд признал заявление поданной и вернул истцу", — пояснила Салий.