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    Политика

    Онищенко был тайно женат на молодой модели

    (обновлено: )89
    Александр Онищенко с Мелитой Фабечич
    Фото из открытых источников

    КИЕВ, 15 ноя — РИА Новости Украина. Народный депутат Александр Онищенко был женат на обладательнице титула "Мисс Хорватия 2013" Мелите Фабечич. Об этом в своем блоге на "Цензор.НЕТ" написала журналистка Ирина Салий.

    По ее словам, в сентябре 2017 года в Подольский суд Киева поступил иск 23-летней хорватской модели Мелиты Онищенко с просьбой расторгнуть брак с Александром Онищенко

    "Однако женщина не предоставила заявления документ об уплате судебного сбора. Суд дал Мелите пять дней на устранение недостатков. Но поскольку документ не поступил, то в начале октября суд признал заявление поданной и вернул истцу", — пояснила Салий.

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