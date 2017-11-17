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17.11.201718:03
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    Фотоленты

    Очень натурально! Мисс "самая большая грудь РФ" покоряет сцену

    (обновлено: )16
    Мария Зарринг
    Мария Зарринг
    Мария Зарринг
    Мария Зарринг
    Мария Зарринг
    Мария Зарринг
    Мария Зарринг
    Мария Зарринг
    Мария Зарринг
    Мария Зарринг
    Мария Зарринг
    Мария Зарринг
    Мария Зарринг
    Мария Зарринг
    Мария Зарринг
    Мария Зарринг
    Мария Зарринг
    Мария Зарринг
    Мария Зарринг
    Мария Зарринг
    Мария Зарринг
    Мария Зарринг
    соцсети
    Мария Зарринг
    соцсети
    Мария Зарринг
    соцсети
    Мария Зарринг
    соцсети
    Мария Зарринг
    Мария Зарринг
    соцсети
    Мария Зарринг
    соцсети
    Мария Зарринг
    соцсети
    Мария Зарринг
    соцсети
    Мария Зарринг
    instagram.com/miazarring
    Мария Зарринг
    соцсети
    Мария Зарринг
    instagram.com/miazarring
    Мария Зарринг
    instagram.com/miazarring
    Мария Зарринг
    соцсети
    Мария Зарринг
    соцсети
    Мария Зарринг
    соцсети
    Мария Зарринг
    соцсети
    Мария Зарринг
    instagram.com/miazarring
    Мария Зарринг
    instagram.com/miazarring
    Мария Зарринг
    соцсети
    Мария Зарринг
    instagram.com/miazarring

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    Миа (Мария) Зарринг – обладательница двенадцатого размера груди. Ее параметры: 117-65-100, рост – 165 см.

    Девушка родилась в 1986 году в Москве. Дома дочку и внучку величали на немецкий манер – Мией. Уже в зрелом возрасте она поняла, что для сцены вариант Мия Зарринг – идеальный.

    В 12 лет девочка начала посещать кружок юных журналистов и вела свою детскую колонку в местной газете. С 15 лет она уже работала корреспондентом и ведущей на нескольких телеканалах. Продолжая развивать карьеру журналиста, Мия приходила слушать лекции на факультет журналистики МГУ. Однако через пару лет она перешла в Социально-Экономический Университет, где выбрала PR-маркетинг.

    Начиная с 2005-го Зарринг успешно реализовала несколько PR-проектов мирового класса. Но в 2011-м Мия начала посещать актерские занятия в ГИТИСе. Она вела шоу-программу "Мисс Мокрая Майка" в гавайском Тики-Баре, а затем заинтересовалась бурлеском.

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