Очень натурально! Мисс "самая большая грудь РФ" покоряет сцену

Миа (Мария) Зарринг – обладательница двенадцатого размера груди. Ее параметры: 117-65-100, рост – 165 см.





Девушка родилась в 1986 году в Москве. Дома дочку и внучку величали на немецкий манер – Мией. Уже в зрелом возрасте она поняла, что для сцены вариант Мия Зарринг – идеальный.





В 12 лет девочка начала посещать кружок юных журналистов и вела свою детскую колонку в местной газете. С 15 лет она уже работала корреспондентом и ведущей на нескольких телеканалах. Продолжая развивать карьеру журналиста, Мия приходила слушать лекции на факультет журналистики МГУ. Однако через пару лет она перешла в Социально-Экономический Университет, где выбрала PR-маркетинг.





Начиная с 2005-го Зарринг успешно реализовала несколько PR-проектов мирового класса. Но в 2011-м Мия начала посещать актерские занятия в ГИТИСе. Она вела шоу-программу "Мисс Мокрая Майка" в гавайском Тики-Баре, а затем заинтересовалась бурлеском.



