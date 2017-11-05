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    Фотоленты

    На славу ЗУНР. По Львову прошла "Украинская галицкая армия"

    (обновлено: )21602
    Во Львове прошел марш славы ЗУНР
    Во Львове прошел марш славы ЗУНР
    Во Львове прошел марш славы ЗУНР
    Во Львове прошел марш славы ЗУНР
    Во Львове прошел марш славы ЗУНР
    Во Львове прошел марш славы ЗУНР
    Во Львове прошел марш славы ЗУНР
    Во Львове прошел марш славы ЗУНР
    Во Львове прошел марш славы ЗУНР
    Во Львове прошел марш славы ЗУНР
    УНИАН
    Во Львове прошел марш славы ЗУНР
    Во Львове прошел марш славы ЗУНР
    УНИАН
    Во Львове прошел марш славы ЗУНР
    Во Львове прошел марш славы ЗУНР
    УНИАН
    Во Львове прошел марш славы ЗУНР
    Во Львове прошел марш славы ЗУНР
    УНИАН
    Во Львове прошел марш славы ЗУНР
    Во Львове прошел марш славы ЗУНР
    УНИАН
    Во Львове прошел марш славы ЗУНР
    Во Львове прошел марш славы ЗУНР
    УНИАН
    Во Львове прошел марш славы ЗУНР
    Во Львове прошел марш славы ЗУНР
    УНИАН
    Во Львове прошел марш славы ЗУНР
    Во Львове прошел марш славы ЗУНР
    УНИАН

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    Во Львове прошел марш славы ЗУНР

    Во Львове в воскресенье, 5 ноября, по случаю 99-й годовщины создания Западно-Украинской народной республики состоялся Марш славы и театрализованное военно-историческое действо, передает УНИАН.

    Сообщается, что около 100 жителей города и исторических реконструкторов из других областей Украины, одетых в форму воинов Украинской галицкой армии, прошли по центру города — от сквера "На Валах" до площади возле городской Ратуши в сопровождении военной техники и духового оркестра Львовского государственного университета безопасности жизнедеятельности, выполнял стрелковые песни и марши.

    Смотрите также: Жизнь под Радой: палатки, кучи мусора и скука

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