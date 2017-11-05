На славу ЗУНР. По Львову прошла "Украинская галицкая армия"

Во Львове в воскресенье, 5 ноября, по случаю 99-й годовщины создания Западно-Украинской народной республики состоялся Марш славы и театрализованное военно-историческое действо, передает УНИАН.

Сообщается, что около 100 жителей города и исторических реконструкторов из других областей Украины, одетых в форму воинов Украинской галицкой армии, прошли по центру города — от сквера "На Валах" до площади возле городской Ратуши в сопровождении военной техники и духового оркестра Львовского государственного университета безопасности жизнедеятельности, выполнял стрелковые песни и марши.

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