Жизнь под Радой: палатки, кучи мусора и скука

Возле здания Верховной Рады остаются несколько десятков человек с палатками. В основном они одеты в камуфляжную форму. Большинство из протестующих стоят и откровенно скучают. Изредка они предпринимают попытки остановить прохожих и рассказать им о жизни в палаточном городке. Однако прохожие в основном отказываются от предложения.

Возле Верховной Рады дежурят несколько десятков полицейских. Обстановка в центре Киева спокойная.

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Ранее несколько тысяч человек с флагами националистических партий "Национальный корпус", "Свобода", сторонники партий Саакашвили "Движение новых сил", "Батькивщина", "Самопомич" и ряда общественных организаций начали акцию протеста возле Рады. Они требовали отменить депутатскую неприкосновенность, изменить избирательное законодательство и создать антикоррупционный суд. Рада 19 октября приступила к выполнению ряда требований. Тогда же организаторы сообщили, что "Движение новых сил" продолжит акцию протеста в Киеве, остальные политические силы прекращают свое участие.