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    Фотоленты

    Жизнь под Радой: палатки, кучи мусора и скука

    Тема:

    "Хлам" под Радой и блокирование Roshen (328)

    (обновлено: )59
    Мариинское гетто
    Мариинское гетто
    Мариинское гетто
    Мариинское гетто
    Мариинское гетто
    Мариинское гетто
    Мариинское гетто
    Мариинское гетто
    Мариинское гетто
    Мариинское гетто
    Мариинское гетто
    Мариинское гетто
    Мариинское гетто
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Мариинское гетто
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Мариинское гетто
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Мариинское гетто
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Мариинское гетто
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Мариинское гетто
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Мариинское гетто
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Мариинское гетто
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Мариинское гетто
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Мариинское гетто
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Мариинское гетто
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Мариинское гетто
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

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    Все фотоленты

    Возле здания Верховной Рады остаются несколько десятков человек с палатками. В основном они одеты в камуфляжную форму. Большинство из протестующих стоят и откровенно скучают. Изредка они предпринимают попытки остановить прохожих и рассказать им о жизни в палаточном городке. Однако прохожие в основном отказываются от предложения.

    Ситуация под Верховной Радой 2 ноября 2017 года
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Обед по расписанию. Ситуация под Верховной Радой

    Возле Верховной Рады дежурят несколько десятков полицейских. Обстановка в центре Киева спокойная.

    Читайте также: Протестные хроники: "наезд" на Порошенко, Саакашвили и вечное вече

    Ранее несколько тысяч человек с флагами националистических партий "Национальный корпус", "Свобода", сторонники партий Саакашвили "Движение новых сил", "Батькивщина", "Самопомич" и ряда общественных организаций начали акцию протеста возле Рады. Они требовали отменить депутатскую неприкосновенность, изменить избирательное законодательство и создать антикоррупционный суд. Рада 19 октября приступила к выполнению ряда требований. Тогда же организаторы сообщили, что "Движение новых сил" продолжит акцию протеста в Киеве, остальные политические силы прекращают свое участие.

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