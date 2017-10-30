Прекрасное далеко. Буйство технологических красок Токийского автосалона

Открывшийся в Токио 45-й автосалон совершенно четко дал понять, что производители практически игнорируют словосочетания "лошадиные силы" и разгон до "сотни" в пользу рассказов об искусственном интеллекте, автопилоте и различных системах обмена данными между автомобилями.

За счет этого отрыв от реальности Украины существенно усиливается — дома в разговоре об автомобилях мы никак не можем обойти стороной вопросы как минимум объема двигателя. Здесь же есть ощущение, что это больше не интересует никого. Зачем нужны три литра, когда у электромотора крутящий момент больше и выходит он на предельную тягу быстрее?

Киевляне смотрит на буйство технологических красок в Токио на правах зрителей, которые на поезд уже опоздали. Даже в том случае, если оснащенные самыми передовыми автономными технологиями автомобили доберутся через пару лет до серии за рубежом, а потом появятся у нас, надо понимать, что имеющейся на территории бывшего СССР транспортной инфраструктуры для их полноценной работы не хватит. Для развивающихся рынков есть свой уголок платформ и технологических решений, которые в Токио, в общем-то, не показывают.

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Неоспоримое превосходство Toyota на автосалоне подчеркнули не только тем, что презентация этой компании была первой, но и расположением экспозиции — у ведущего японского автопроизводителя был свой павильон (половину которого занимает дочерняя Daihatsu, тоже с электрификацией).

Еще недавно руководство Toyota охотно обсуждало перспективы гибридов и водородомобилей, но сейчас прямым текстом было сказано: наш следующий шаг — "чистые" электрокары. Родственный Тойоте бренд Lexus альтернативные силовые установки упоминать не стал и весь акцент сделал на подготовке рабочей системы автопилота — ее должны доделать к 2020 году.

Nissan не показал ни одной новой машины с двигателем внутреннего сгорания — только электрический кроссовер и не менее электрический Leaf с претензией на спортивный характер и доработками от Nismo. Третий элемент презентации — анонс участия Nissan в столь же электрических гонках Formula E.

В центре внимания у Хонды — два электрокара, один из которых уже утвердили в серию. Обе машины выполнены в ретростилистике, весьма востребованной в наше время.

Мазда вкладывает существенные ресурсы в развитие и популяризацию нового типа бензиновых двигателей внутреннего сгорания. Воспламенение смеси в них происходит благодаря сжатию. При этом производитель тоже думает об экологии и готовит свой план по сокращению вредных выбросов к 2030 году.