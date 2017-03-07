Сенсация Женевского автосалона 2017: первый беспилотный автомобиль Volkswagen

C 9 по 19 марта в Швейцарии пройдет одна из главных автомобильных выставок года — Женевский автосалон. Шоу проходит каждый год и в 2017 году состоится уже в 87-й раз. Представители прессы, как всегда, смогут увидеть все экспонаты на два дня раньше широкой публики и изучить их с 7 по 8 марта.
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Однако, чтобы досконально познакомиться с каждым выставочным экземпляром, придется пройти десятки километров по семи огромным павильонам, расположенным более чем на 80 тыс. кв. м. Тем не менее Женевский автосалон традиционно славится своей особенной атмосферой: здесь производители традиционно стараются представить побольше концепт-каров и запомниться публике яркими премьерами.