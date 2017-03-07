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    Сенсация Женевского автосалона 2017: первый беспилотный автомобиль Volkswagen

    (обновлено: )9410
    Женевский автосалон 2017
    Женевский автосалон 2017
    Женевский автосалон 2017
    Женевский автосалон 2017
    Женевский автосалон 2017
    Женевский автосалон 2017
    Женевский автосалон 2017
    Женевский автосалон 2017
    Женевский автосалон 2017
    Женевский автосалон 2017
    Женевский автосалон 2017
    Женевский автосалон 2017
    Первый беспилотный автомобиль немецкой компании Volkswagen покажут на Женевском автосалоне 2017. Машина является полностью самоуправляемой.
    Беспилотник назвали Sedric, что является сокращением от self-driving car. Для его управления не нужны усилия человека.
    REUTERS/Arnd Wiegmann
    Женевский автосалон 2017
    Некоторые СМИ сравнили первое беспилотное авто Volkswagen с покемоном из японских мультфильмов. Другие же нашли сходство с тостером.
    Volkswagen Sedric является концепт-каром, отметили в компании. О серийном производстве машины речи пока не идет.
    REUTERS/Arnd Wiegmann
    Женевский автосалон 2017
    Состоялась церемония награждения победителя конкурса Автомобиль года 2017 (Car of the Year 2017, COTY).
    REUTERS/Arnd Wiegmann
    Женевский автосалон 2017
    В этом году на верхушке европейского автоолимпа оказался кроссовер Peugeot 3008.
    REUTERS/Arnd Wiegmann
    Женевский автосалон 2017
    Заряженный кроссовер Audi SQ5 будет оснащен 354-сильным турбомотором.
    REUTERS/Arnd Wiegmann
    Женевский автосалон 2017
    Italdesign покажет дизайн своего суперкара. Модель станет первой из серии Automobili Speciali. Итальянская компания планирует выпускать подобные модели ограниченным тиражом. Корпус новинки изготовлен из углеродного волокна. Автомобиль имеет агрессивный дизайн, который подчеркивается сплиттером, широкими крыльями, боковыми юбками.
    REUTERS/Arnd Wiegmann
    Женевский автосалон 2017
    Чешская марка Skoda покажет на Женевском автосалоне две версии нового кроссовера Kodiaq: внедорожное исполнение Scout и спортивную модификацию Sportline.
    REUTERS/Arnd Wiegmann
    Женевский автосалон 2017
    Первый автомобиль Bugatti Chiron был собран в прошлом году для принца из Саудовской Аравии, известного почитателя этой марки. Суперкары собирают полсотни лучших специалистов.
    REUTERS/Arnd Wiegmann
    Женевский автосалон 2017
    Opel представил новую модель Insignia Grand Sport. По сравнению с предшественником, новая модель стала на 57 мм длиннее, на 29 мм ниже и на 7 шире. При этом масса уменьшилась на 150 кг. В гамме моторов есть несколько вариантов дизельных и бензиновых двигателей объемом 1.6-2 литра.
    REUTERS/Arnd Wiegmann
    Женевский автосалон 2017
    Именитое ателье Abarth, занимающееся тюнингом автомобилей марки Fiat, подготовила к автосалону в Женеве новый заряженный компакт на базе "пятисотого" — Abarth 595 Pista. Abarth 595 Pista (Pista переводится с итальянского как трек) оснастили 1,4-литровым двигателем, выдающим 160 л.с. и 230 Нм. Благодаря такому производительному мотору, "карманная ракета" разгоняется до сотни за 7,3 с, а максимальная скорость составляет 215 км/ч.
    REUTERS/Arnd Wiegmann
    Женевский автосалон 2017
    На межданародном автосалоне в Женеве состоится официальная премьера обновленной версии Lamborghini Huracan.
    Его главное отличие от обычного Huracan — меньший вес и более продуманная аэродинамика.
    Инженеры снизили массу автомобиля Performante за счет использования композитных материалов на капоте, спойлерах и заднем бампере. Под капотом у машины атмосферный двигатель V10 мощностью 640 лошадиных сил c титановыми клапанами.
    Масса двухдверки составляет 1382 килограмма. До 100 километров в час автомобиль разгоняется за 2,9 секунды.
    Эта машина прошла гоночную трассу Нюрбургринга с лучшим результатом для подожных автомобилей. На ее преодоление ушло 6 минут и 52,01 секунды.
    REUTERS/Arnd Wiegmann

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    Первый беспилотный автомобиль немецкой компании Volkswagen покажут на Женевском автосалоне 2017. Машина является полностью самоуправляемой.
    Беспилотник назвали Sedric, что является сокращением от self-driving car. Для его управления не нужны усилия человека.

    C 9 по 19 марта в Швейцарии пройдет одна из главных автомобильных выставок года — Женевский автосалон. Шоу проходит каждый год и в 2017 году состоится уже в 87-й раз. Представители прессы, как всегда, смогут увидеть все экспонаты на два дня раньше широкой публики и изучить их с 7 по 8 марта.

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    Однако, чтобы досконально познакомиться с каждым выставочным экземпляром, придется пройти десятки километров по семи огромным павильонам, расположенным более чем на 80 тыс. кв. м. Тем не менее Женевский автосалон традиционно славится своей особенной атмосферой: здесь производители традиционно стараются представить побольше концепт-каров и запомниться публике яркими премьерами.

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