Сенсация Женевского автосалона 2017: первый беспилотный автомобиль Volkswagen

На межданародном автосалоне в Женеве состоится официальная премьера обновленной версии Lamborghini Huracan.

Его главное отличие от обычного Huracan — меньший вес и более продуманная аэродинамика.

Инженеры снизили массу автомобиля Performante за счет использования композитных материалов на капоте, спойлерах и заднем бампере. Под капотом у машины атмосферный двигатель V10 мощностью 640 лошадиных сил c титановыми клапанами.

Масса двухдверки составляет 1382 килограмма. До 100 километров в час автомобиль разгоняется за 2,9 секунды.

Эта машина прошла гоночную трассу Нюрбургринга с лучшим результатом для подожных автомобилей. На ее преодоление ушло 6 минут и 52,01 секунды.



REUTERS/Arnd Wiegmann