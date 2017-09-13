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13.09.201712:51
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    Фотоленты

    Стартовал самый популярный автосалон Европы Frankfurt Motor Show

    (обновлено: )136
    Франкфуртский автосалон Frankfurt Motor Show
    Франкфуртский автосалон Frankfurt Motor Show
    Франкфуртский автосалон Frankfurt Motor Show
    Франкфуртский автосалон Frankfurt Motor Show
    Франкфуртский автосалон Frankfurt Motor Show /
    Франкфуртский автосалон Frankfurt Motor Show
    Франкфуртский автосалон Frankfurt Motor Show
    Франкфуртский автосалон Frankfurt Motor Show
    Франкфуртский автосалон Frankfurt Motor Show
    Франкфуртский автосалон Frankfurt Motor Show
    Франкфуртский автосалон Frankfurt Motor Show
    Франкфуртский автосалон Frankfurt Motor Show
    Франкфуртский автосалон Frankfurt Motor Show
    Франкфуртский автосалон Frankfurt Motor Show
    Франкфуртский автосалон Frankfurt Motor Show
    Франкфуртский автосалон Frankfurt Motor Show
    REUTERS Ralph Orlowski
    Франкфуртский автосалон Frankfurt Motor Show
    REUTERS Ralph Orlowski
    Франкфуртский автосалон Frankfurt Motor Show
    REUTERS Kai Pfaffenbach
    Франкфуртский автосалон Frankfurt Motor Show
    REUTERS Kai Pfaffenbach
    Франкфуртский автосалон Frankfurt Motor Show /
    REUTERS Kai Pfaffenbach
    Франкфуртский автосалон Frankfurt Motor Show
    REUTERS Kai Pfaffenbach
    Франкфуртский автосалон Frankfurt Motor Show
    REUTERS Kai Pfaffenbach
    Франкфуртский автосалон Frankfurt Motor Show
    REUTERS Ralph Orlowski
    Франкфуртский автосалон Frankfurt Motor Show
    REUTERS Kai Pfaffenbach
    Франкфуртский автосалон Frankfurt Motor Show
    REUTERS Kai Pfaffenbach
    Франкфуртский автосалон Frankfurt Motor Show
    REUTERS Ralph Orlowski
    Франкфуртский автосалон Frankfurt Motor Show
    REUTERS Kai Pfaffenbach
    Франкфуртский автосалон Frankfurt Motor Show
    REUTERS Kai Pfaffenbach
    Франкфуртский автосалон Frankfurt Motor Show
    REUTERS Kai Pfaffenbach
    Франкфуртский автосалон Frankfurt Motor Show
    REUTERS Kai Pfaffenbach

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    На Франкфуртский автосалон в этом году более 50 брендов привезли 228 мировых премьер. В частности, Toyota представила обновленную версию внедорожника Land Cruiser Prado, который стал на 60 мм длиннее, сообщает RNS.

    Также представлено второе поколение модели Dacia Duster. Пересмотрен интерьер и экстерьер модели, доступны новые функции, например, система кругового обзора, климат-контроль, боковые подушки безопасности.

    Skoda представила кроссовер Karoq, старт продаж которого в Европе намечен на октябрь. Модель будет доступна с пятью двигателями мощностью от 115 л.с. до 190 л.с. Концерн Volkswagen представил кроссовер T-Roc, который должен появиться в Европе в ноябре. Модель предлагается с тремя бензиновыми и тремя дизельными двигателями. Kia привезла концепт Proceed —следующего поколения компактной модели Сee'd.

    Смотрите также: Всемирно известный автосалон ретро-автомобилей в Люцерне

    Два европейских автопроизводителя представили концепты автомобилей будущего. Два представила Audi: это автономный электромобиль Aicon без руля и педалей, способный преодолеть на одном заряде дистанции в 700-800 км. Второй — электрический кроссовер Elaine на базе представленного весной e-tron Sportback, он предполагает автономное вождение и возможность парковки без водителя.

    Renault представила концепт 2030 года Symbioz, предполагающийся интеграцию с "умными домами". Впервые среди участников — два китайских бренда, WEY и Chery. Chery представила ориентированную на европейский рынок модель — кроссовер Exeed TX. Впервые во Франкфурте появились стенды компаний из Египта, Финляндии и Перу, сообщала Германская ассоциация автомобильной индустрии. Среди премьер премиального сегмента — новая Audi A8, Porsche Cayenne, BMW X7.

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