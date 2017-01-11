Автосалон в Детройте: лучшие машины 2017 года

Модель Chevrolet Bolt 2017 года получила 364 голоса, значительно опередив седан Hyundai Genesis G90 и Volvo S90.

Пикап Honda Ridgeline также завоевал 364 голоса, обойдя аналогичные модели Ford F-series Super Duty и Nissan Titan.

Награждение лучшей модели в категории "спортивный внедорожник или минивэн" стало премьерным в этом году. По итогам голосования победу в этой категории с 300 баллами одержал минивэн Chrysler Pacifica, оставив позади Mazda CX-9 и компактный кроссовер Jaguar F-Pace.

По словам организаторов, награда отмечает "превосходство в области инноваций, дизайна, безопасности, технологий, удовольствия от вождения и стоимости". "Автомобиль года" выбирают с 1994 года, в жюри входят 60 специализирующихся на автомобильной промышленности журналистов из США и Канады. Финалистов выбирают из десятков моделей, появившихся на рынке в текущем году.