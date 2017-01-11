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Автосалон в Детройте: лучшие машины 2017 года

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    Электромобиль Chevrolet Bolt стал одним из "автомобилей 2017 года" по версии международного северо-американского автосалона. Модель получила 364 голоса, значительно опередив седан Hyundai Genesis G90 и Volvo S90.

    Модель Chevrolet Bolt 2017 года получила 364 голоса, значительно опередив седан Hyundai Genesis G90 и Volvo S90.

    Пикап Honda Ridgeline также завоевал 364 голоса, обойдя аналогичные модели Ford F-series Super Duty и Nissan Titan.

    Награждение лучшей модели в категории "спортивный внедорожник или минивэн" стало премьерным в этом году. По итогам голосования победу в этой категории с 300 баллами одержал минивэн Chrysler Pacifica, оставив позади Mazda CX-9 и компактный кроссовер Jaguar F-Pace.

    По словам организаторов, награда отмечает "превосходство в области инноваций, дизайна, безопасности, технологий, удовольствия от вождения и стоимости". "Автомобиль года" выбирают с 1994 года, в жюри входят 60 специализирующихся на автомобильной промышленности журналистов из США и Канады. Финалистов выбирают из десятков моделей, появившихся на рынке в текущем году.

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