Лучшие девушки Женевского автосалона 2017

В Швейцарии с 9 по 19 марта проходит одна из главных автомобильных выставок года — Женевский автосалон. Шоу традиционно проходит каждый год и в 2017 году состоится уже в 87-й раз. Сообщается, что на автосалоне будут представлены около 900 новый автомобилей.

Кроме авто, изюминкой автосалона являют представительницы прекрасного пола, демонститующие новые модели авто. Своей красотой и грацией девушки "заставляю" посетителей автосалона задержаться у стендов с новинками дольше.

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