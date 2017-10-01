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    Эйфелева башня отметила 300-миллионного посетителя

    (обновлено: )13
    Эйфелева башня отметила 300-миллионного посетителя
    Эйфелева башня отметила 300-миллионного посетителя
    Эйфелева башня отметила 300-миллионного посетителя
    Эйфелева башня отметила 300-миллионного посетителя
    Эйфелева башня отметила 300-миллионного посетителя
    Эйфелева башня отметила 300-миллионного посетителя
    Эйфелева башня отметила 300-миллионного посетителя
    Эйфелева башня отметила 300-миллионного посетителя
    Эйфелева башня отметила 300-миллионного посетителя
    Эйфелева башня отметила 300-миллионного посетителя
    LUDOVIC MARIN/AFP
    Эйфелева башня отметила 300-миллионного посетителя
    Эйфелева башня отметила 300-миллионного посетителя
    LUDOVIC MARIN/AFP
    Эйфелева башня отметила 300-миллионного посетителя
    Эйфелева башня отметила 300-миллионного посетителя
    LUDOVIC MARIN/AFP
    Эйфелева башня отметила 300-миллионного посетителя
    Эйфелева башня отметила 300-миллионного посетителя
    LUDOVIC MARIN/AFP
    Эйфелева башня отметила 300-миллионного посетителя
    Эйфелева башня отметила 300-миллионного посетителя
    LUDOVIC MARIN/AFP
    Эйфелева башня отметила 300-миллионного посетителя
    Эйфелева башня отметила 300-миллионного посетителя
    LUDOVIC MARIN/AFP
    Эйфелева башня отметила 300-миллионного посетителя
    Эйфелева башня отметила 300-миллионного посетителя
    LUDOVIC MARIN/AFP
    Эйфелева башня отметила 300-миллионного посетителя
    Эйфелева башня отметила 300-миллионного посетителя
    LUDOVIC MARIN/AFP

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    Эйфелева башня отметила 300-миллионного посетителя

    Самая известная достопримечательность Парижа и всей Франции — Эйфелева башня — отпраздновала очередной этап своей жизни: число посетителей памятника достигло 300 миллионов человек.

    Власти Франции, решившие отметить проведением Всемирной выставки 1889 года столетнюю годовщину Великой французской революции, предложили архитекторам поучаствовать в конкурсе проектов построек для выставки. Участие в отборе приняли более 100 человек. Среди них был и архитектор Густав Эйфель, предложивший макет башни, на создание которой его вдохновила миланская галерея итальянского короля Виктора Эммануила II. Этот проект бюро Эйфеля, впоследствии доработанный, стал победителем конкурса.

    Возведение "железной леди" (dame de fer) началось в 1887 году и заняло два года, два месяца и пять дней. Предполагалось, что конструкция неподалеку от набережной Сены не задержится в городе надолго и будет демонтирована через 20 лет после постройки, однако судьба распорядилась иначе.

    Смотрите также: Эйфелева башня погасила огни в память о жертвах теракта в Барселоне

    Высота башни — 312 метров, вес — около 10 тысяч тонн. Цвет, в который выкрашена парижская красавица, запатентован и называется "коричневый эйфелевый".

    Отпраздновать новый этап жизни изящной француженки решили с размахом. Радость в серый парижский вечер привносят музыканты — на разных ярусах башни время от времени выступают джазовый ансамбль, трубачи, саксофонисты и флейтисты, чуть позже на первом ярусе будут выступили известные во Франции ди-джеи.

    Уже с утра четверга все гости могли поучаствовать в акции "300 миллионов СПАСИБО" — приклеив свою фотографию с башни на длинную, в 12 метров длиной, стену. Тем, кому не удалось оказаться у подножия творения Эйфеля в четверг, можно поучаствовать в конкурсе в социальной сети Facebook. Главный приз, как сообщили в компании-операторе башни Sete — "полная сюрпризов поездка в Париж".

    Когда на город опустились сумерки, башня блеснула новым "нарядом", облачившись в лучи светового шоу, специально подготовленного к торжеству.

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