Перегородки из пуленепробиваемого стекла установят вокруг Эйфелевой башни

КИЕВ, 28 мар — РИА Новости Украина. Власти Парижа приняли решение установить у главной достопримечательности французской столицы Эйфелевой башни стеклянные пуленепробиваемые перегородки для предотвращения наездов автомобилей на пешеходов, пишет газета Figaro.

По данным издания, стеклянные перегородки будут установлены с двух сторон Эйфелевой башни, а с двух других сторон, где располагаются входы, выходы и многочисленные контрольные пункты, поместят металлические решетки. По мнению парижских властей, такой способ усиления безопасности под башней будет "более эстетичным, нежели нынешние ограждения". Отмечается, что эта мера обусловлена "особо высокой террористической угрозой".

Стоимость перегородок оценивается в 20 миллионов евро, установка завершится в середине 2018 года.

Решение парижских властей принято на фоне теракта, произошедшего на прошлой неделе в одном из самых популярных у туристов мест в Лондоне — на Вестминстерском мосту. Машина, ехавшая по мосту, съехала на тротуар, сбила нескольких человек, затем доехала до здания парламента, где злоумышленника остановила полиция. Преступник ударил ножом полицейского, который позднее скончался. Террорист, которым оказался 52-летний британец Халид Масуд, он был застрелен другим полицейским. По последним данным, в результате теракта погибли четыре человека, были ранены 50 человек из 10 стран.