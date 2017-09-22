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    Названо число, посетивших Эйфелеву башню со дня открытия в 1889 году

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    В сообщении компании-эксплуататора монумента SETE отмечается, что уникальный и всемирно известный монумент посетили триста миллионов человек.
    Эйфелева башня в Париже
    RIA News М. Юрченко | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 22 сен — РИА Новости Украина. Триста миллионов человек посетили Эйфелеву башню со дня открытия в 1889 году, говорится в сообщении компании-эксплуататора монумента SETE.

    Эйфелева башня погасила огни в память о погибших в Барселоне
    AFP news agency / YouTube
    Эйфелева башня погасила огни в память о жертвах теракта в Барселоне

    Чтобы отметить это событие, SETE 28 сентября организует праздничное шоу. С 18.00 до 23.00 запланированы музыкальные выступления: на площади под башней выступит джаз-оркестр, на втором уровне монумента будут играть трубачи, а на верхушке — квартет флейт. С 20.00 до 23.00 на первом уровне башни выступит целый ряд ди-джеев.

    Начиная с 19.30 и до полуночи каждые 30 минут будет демонстрироваться специальное световое шоу.

    Посетителям также предложат сфотографироваться на фоне "железной дамы" и разместить снимок на 12-метровой стене. Из фотографий сложится надпись "300 000 000 de mercis!" («300 миллионов спасибо»). При этом каждый сможет сделать копию своей фотографии и забрать ее на память.

    Организаторы обещают и множество сюрпризов. Кроме того, они проводят в соцсетях конкурс, наградой которого станет поездка в Париж.

    Эйфелева башня была построена для Всемирной выставки 1889 года, приуроченной к столетию французской революции. Это самая посещаемая и самая фотографируемая достопримечательность в мире.

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