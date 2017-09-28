Красота, неподвластная времени. Секс-символ эпохи Брижит Бардо

Женщина, ставшая секс-символом целой эпохи, 28 сентября празднует 82-й день рождения. В детстве она считала себя уродливой, а в школе была двоечницей.

Кто бы мог подумать, что девочка с косоглазием и кривыми зубами однажды разобьет миллионы не только мужских, но и женских сердец. К слову, замуж Бардо выходила четырежды.

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В юности она поступила в балетную школу, куда было невероятно тяжело попасть, и достигла там успехов. А уже в 15 лет Бардо стала любовницей сына русского дипломата. Чтобы ее не отправили на учебу в Англию, своенравная Брижит совершила попытку самоубийства — засунула голову в духовку.

В 1952 году, в 18 лет, будущая звезда впервые снялась в фильме. Всего за 21 год кинокарьеры Брижит Бардо сыграла в 48 картинах. После завершения работы в кино, звезда увлеклась политикой и благотворительностью. С 1986 года и по сей день актриса занимается защитой животных. Кроме того, Бардо убежденная вегетарианка.