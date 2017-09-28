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    Фотоленты

    Красота, неподвластная времени. Секс-символ эпохи Брижит Бардо

    (обновлено: )213
    Бриджит Бардо
    Бриджит Бардо
    Бриджит Бардо
    Бриджит Бардо
    Бриджит Бардо
    Бриджит Бардо
    Бриджит Бардо
    Бриджит Бардо
    Бриджит Бардо
    Бриджит Бардо
    Бриджит Бардо
    Бриджит Бардо
    Бриджит Бардо
    Бриджит Бардо
    Бриджит Бардо
    Бриджит Бардо
    Бриджит Бардо
    Бриджит Бардо
    bigpicture
    Бриджит Бардо
    Associated Press
    Бриджит Бардо
    bigpicture
    Бриджит Бардо
    bigpicture
    Бриджит Бардо
    bigpicture
    Бриджит Бардо
    bigpicture
    Бриджит Бардо
    bigpicture
    Бриджит Бардо
    bigpicture
    Бриджит Бардо
    bigpicture
    Бриджит Бардо
    bigpicture
    Бриджит Бардо
    bigpicture
    Бриджит Бардо
    AP Photo
    Бриджит Бардо
    Associated Press Michel Lipchitz
    Бриджит Бардо
    AP Photo
    Бриджит Бардо
    AP photo/Laurent Rebours
    Бриджит Бардо
    STEPHANE DANNA / AFP
    Бриджит Бардо
    STRINGER / AFP

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    Женщина, ставшая секс-символом целой эпохи, 28 сентября празднует 82-й день рождения. В детстве она считала себя уродливой, а в школе была двоечницей.

    Кто бы мог подумать, что девочка с косоглазием и кривыми зубами однажды разобьет миллионы не только мужских, но и женских сердец. К слову, замуж Бардо выходила четырежды.

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    В юности она поступила в балетную школу, куда было невероятно тяжело попасть, и достигла там успехов. А уже в 15 лет Бардо стала любовницей сына русского дипломата. Чтобы ее не отправили на учебу в Англию, своенравная Брижит совершила попытку самоубийства — засунула голову в духовку.

    В 1952 году, в 18 лет, будущая звезда впервые снялась в фильме. Всего за 21 год кинокарьеры Брижит Бардо сыграла в 48 картинах. После завершения работы в кино, звезда увлеклась политикой и благотворительностью. С 1986 года и по сей день актриса занимается защитой животных. Кроме того, Бардо убежденная вегетарианка.

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