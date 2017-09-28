Легендарные обложки журнала Playboy

Основатель журнала Playboy Хью Хефнер скончался на 92-м году жизни. В Интернете вспоминают самые популярные обложки журнала.

Первый выпуск журнала украсила легендарная Мэрилин Монро. Как раз правильно подобранная обложка глянца помогла продать этот номер тиражом более 70 тысяч экземпляров. А Хефнер смог навсегда изменить журнальный бизнес.

В честь первого года существования издания на обложку номера поместили подвыпившего кролика в костюме. Очевидно, что образ скопирован с самого Хефнер, который выделялся неизменный стилем и образом жизни.

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Спустя 18 лет существования издания на обложку журнала поместили афроамериканку Дарин Стерн.

Это дебют известной на весь мир Памелы Андерсон. Еще незадолго до карьеры модели она разносила пиво на футбольном матче в Ванкувере. Там ее и заметили агенты Хефнер. К слову, Андерсон стала рекордсменкой по количеству обложек в журнале и даже получила статус символа Playboy.

Летом 1967 года произошло "лето любви", которому и был посвящен номер журнала. Это время развития хиппи наркотиков. Тогда в Сан-Франциско собралось более 100 тысяч хиппи, чтобы соединиться в порыве любви и свободы.