Жизнь как чудо. Хью Хефнер и его девочки

Основатель журнала Playboy Хью Хефнер скончался на 92-м году жизни, сообщается в официальном Twitter журнала.

​Представитель Playboy Enterprises в заявлении журналу People подтвердил кончину Хефнера.

"Хью М. Хефнер, икона Америки, представивший журнал Playboy миру и превративший компанию в один из самых узнаваемых мировых брендов в истории, мирно ушел из жизни сегодня в результате естественных причин в своем доме, особняке Playboy, в окружении родных и близких", — говорится в заявлении.

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В 1992 году о нем был снят документальный фильм "Хью Хефнер: однажды", в 1998 году вышел фильм "Плейбой: история Х", в 2009 году — фильм "Хью Хефнер: Плейбой, активист и мятежник".

Хефнер сыграл самого себя в таких фильмах и сериалах, как "Окружение", "Секс в большом городе" "Акула", "Лас-Вегас".

Хью Хефнер в 1998 году был введен в зал славы американского общества редакторов журнала. В 2002 году получил приз Генри Джонсона Фишера, высшую награду издателей Америки.