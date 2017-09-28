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    Фотоленты

    Жизнь как чудо. Хью Хефнер и его девочки

    (обновлено: )102
    Хью Хефнер
    Хью Хефнер
    Хью Хефнер
    Хью Хефнер
    Хью Хефнер
    Хью Хефнер
    Хью Хефнер
    Хью Хефнер
    Хью Хефнер
    Хью Хефнер
    Хью Хефнер
    Хью Хефнер
    Хью Хефнер
    Хью Хефнер
    Хью Хефнер
    Хью Хефнер
    Хью Хефнер
    Хью Хефнер
    Хью Хефнер
    Хью Хефнер
    Хью Хефнер
    Хью Хефнер
    VALERY HACHE / AFP
    Хью Хефнер
    HECTOR MATA / AFP
    Хью Хефнер
    LUCY NICHOLSON / AFP
    Хью Хефнер
    LUCY NICHOLSON / AFP
    Хью Хефнер
    Cesar RANGEL / AFP
    Хью Хефнер
    Charley Gallay / AFP
    Хью Хефнер
    SUSAN RAGAN / AFP
    Хью Хефнер
    PASCAL GUYOT / AFP
    Хью Хефнер
    RICH SCHMITT / AFP
    Хью Хефнер
    GABRIEL BOUYS / AFP
    Хью Хефнер
    GABRIEL BOUYS / AFP
    Хью Хефнер
    FREDERIC J. BROWN / AFP
    Хью Хефнер
    STRINGER / CENTRAL PRESS / AFP
    Хью Хефнер
    CARL COURT / AFP
    Хью Хефнер
    GABRIEL BOUYS / AFP
    Хью Хефнер
    STRINGER / CENTRAL PRESS / AFP
    Хью Хефнер
    STRINGER / AFP
    Хью Хефнер
    GABRIEL BOUYS / AFP
    Хью Хефнер
    REUTERS Lucy Nicholson/File Photo
    Хью Хефнер
    REUTERS File Photo
    Хью Хефнер
    VALERIE MACON / AFP

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    Основатель журнала Playboy Хью Хефнер скончался на 92-м году жизни, сообщается в официальном Twitter журнала.

    ​Представитель Playboy Enterprises в заявлении журналу People подтвердил кончину Хефнера.

    "Хью М. Хефнер, икона Америки, представивший журнал Playboy миру и превративший компанию в один из самых узнаваемых мировых брендов в истории, мирно ушел из жизни сегодня в результате естественных причин в своем доме, особняке Playboy, в окружении родных и близких", — говорится в заявлении.

    Читайте также: Биография основателя журнала Playboy Хефнера. Справка

    В 1992 году о нем был снят документальный фильм "Хью Хефнер: однажды", в 1998 году вышел фильм "Плейбой: история Х", в 2009 году — фильм "Хью Хефнер: Плейбой, активист и мятежник".

    Хефнер сыграл самого себя в таких фильмах и сериалах, как "Окружение", "Секс в большом городе" "Акула", "Лас-Вегас".

    Хью Хефнер в 1998 году был введен в зал славы американского общества редакторов журнала. В 2002 году получил приз Генри Джонсона Фишера, высшую награду издателей Америки.

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