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    Культура

    Скончался основатель журнала Playboy Хью Хефнер

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    Журнал Playboy - один из самых известных в мире брендов. Первый номер издания вышел в декабре 1953 года. Основателю Playboy Хью Хефнеру был 91 год.
    Хью Хефнер
    Twitter Хью Хефнера

    КИЕВ, 28 сен — РИА Новости Украина. Основатель журнала Playboy Хью Хефнер скончался на 92-м году жизни, сообщается в официальном Twitter журнала.

    "Культовая фигура Америки и основатель Playboy Хью М. Хефнер ушел из жизни сегодня. Ему был 91 год", — говорится в сообщении.

    @Playboy
    Сообщение о кончине Хью Хефнера

    Журнал Playboy — один из самых известных в мире брендов. Первый номер издания вышел 51-тысячным тиражом в декабре 1953 года. Сейчас Playboy выпускается на различных языках во всем мире. Русская версия журнала выходит с 1995 года.

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