Скончался основатель журнала Playboy Хью Хефнер

КИЕВ, 28 сен — РИА Новости Украина. Основатель журнала Playboy Хью Хефнер скончался на 92-м году жизни, сообщается в официальном Twitter журнала.

"Культовая фигура Америки и основатель Playboy Хью М. Хефнер ушел из жизни сегодня. Ему был 91 год", — говорится в сообщении.

@Playboy Сообщение о кончине Хью Хефнера

Журнал Playboy — один из самых известных в мире брендов. Первый номер издания вышел 51-тысячным тиражом в декабре 1953 года. Сейчас Playboy выпускается на различных языках во всем мире. Русская версия журнала выходит с 1995 года.

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