Знойная болельщица. Звезда Playboy фанатеет от капитана "Интера"

К 28 годам эффектная англичанка Надя Фостер, более известная как Эйприл Саммерс, уже 30 раз украшала на обложку Playboy. Сейчас у знойной красотки более трех миллионов подписчиков в Facebook.

А еще Эйприл неистово болеет за "Интер" и мечтает подарить любовь капитану команды Мауро Икарди.

Напомним, британская рlus-size Диана Сирокай устроила фотосессию в стиле Ким Кардашьян, чем восхитила пользователей сети. Ее фото в белом откровенном купальнике, подобному тому, в котором позировала известная светская львица, принесло ей более 29 тыс лайков.

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