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    Фотоленты

    Знойная болельщица. Звезда Playboy фанатеет от капитана "Интера"

    (обновлено: )60401
    instagram.com/playboymodelapril
    instagram.com/playboymodelapril
    instagram.com/playboymodelapril
    instagram.com/playboymodelapril
    instagram.com/playboymodelapril
    instagram.com/playboymodelapril
    instagram.com/playboymodelapril
    instagram.com/playboymodelapril
    instagram.com/playboymodelapril
    instagram.com/playboymodelapril
    instagram.com/playboymodelapril
    instagram.com/playboymodelapril
    instagram.com/playboymodelapril
    instagram.com/playboymodelapril
    instagram.com/playboymodelapril

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    К 28 годам эффектная англичанка Надя Фостер, более известная как Эйприл Саммерс, уже 30 раз украшала на обложку Playboy. Сейчас у знойной красотки более трех миллионов подписчиков в Facebook.

    А еще Эйприл неистово болеет за "Интер" и мечтает подарить любовь капитану команды Мауро Икарди.

    Напомним, британская рlus-size Диана Сирокай устроила фотосессию в стиле Ким Кардашьян, чем восхитила пользователей сети. Ее фото в белом откровенном купальнике, подобному тому, в котором позировала известная светская львица, принесло ей более 29 тыс лайков.

    Смотрите также: Ким Кардашьян шокировала резкой сменой имиджа

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