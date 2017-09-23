Море, пляж, фитнес: модель из Австралии соблазняет прекрасной фигурой

В соцсети Instagram активно пропагандирует здоровый образ жизни и занятия спортом в частности 25-летняя фитнес-инструктор, модель и популярный блогер Пиа Мюлленбек из Австралии. На ее страничку в социальной сети подписалось уже более двух миллионов пользователей.

Как сообщает znaj.ua, несмотря на легкомысленные фото, в жизни Мюлленбек — серьезный человек. У нее есть собственная марка спортивной одежды. Также Пиа пишет для Daily Mail и спортивных изданий.

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