Теперь вы видели все! Модель с двухметровыми бедрами покоряет сеть

У не совсем обычной модели Наташи Кроун обхват бедер достигает двух метров.

По ее словам, она мечтает о "величайшей в мире попе".

Благодаря своей внешности девушка стала участницей шоу Plastic and Proud (с англ."Сделал пластику и горжусь"). Дело в том, что ее формы — не совсем дар природы, но в частности и результат работы опытных специалистов. Между тем, 24-летняя Кроун ради достижения своей мечты объедается мороженым, а также сладкой и жирной пищей.

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