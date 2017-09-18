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    Фотоленты

    Экс-пассия Козловского и модель Playboy показала восточный шик

    (обновлено: )62912
    instagram.com/raminalalala
    instagram.com/raminalalala
    instagram.com/raminalalala
    instagram.com/raminalalala
    instagram.com/raminalalala/
    instagram.com/raminalalala
    instagram.com/raminalalala/
    instagram.com/raminalalala
    instagram.com/raminalalala/
    instagram.com/raminalalala/
    instagram.com/raminalalala/
    instagram.com/raminalalala/
    instagram.com/raminalalala/
    instagram.com/raminalalala/
    instagram.com/raminalalala/
    instagram.com/raminalalala/
    instagram.com/raminalalala/

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    Модель Playboy и экс-пассия певца Виталия Козловского Рамина Есхакзай родилась в Новой Каховке 1 марта 1992 года.

    Сейчас девушка проживает в Киеве. У нее есть младшая сестра Диана. Ее отец родом из Афганистана и он мусульманин. Ее родители развелись, когда Рамина была уже достаточно взрослой. Окончила девушка факультет журналистики Киевского национального университета имени Тараса Шевченко, сообщает сайт maximum.fm.

    Отмечается, что по специальности девушка не работала, а занималась организацией праздников и мероприятий. В свободное время Рамина занимается танцами на пилоне.

    Смотрите также: Культовые актеры, изумительные наряды: в США вручили премию "Эмми"

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