Ким Кардашьян шокировала резкой сменой имиджа

Американская звезда реалити-шоу не дает своим поклонникам отдохнуть. Ведь их интерес — ее заработок. В этот раз Ким Кардашьян снялась в откровенной фотосессии в новом образе.
Однако не соблазнительные формы красотки привлекли внимание, а ее новый цвет волос — розовый. Впрочем наблюдательные фанаты заметили, что Ким не покрасилась, та просто надела парик.
Смотрите также фотоленту: Метаморфозы Юлии Тимошенко: от жгучей брюнетки до "Матери Драконов"
Ранее появилась информация об ограбление Кардашьян, которое произошло в ночь на 3 октября в небольшом частном отеле в девятом округе Парижа. У нее были похищены шкатулка с драгоценностями на сумму около 5 миллионов евро и кольцо стоимостью 4 миллиона евро. Также грабители унесли два мобильных телефона.