Ким Кардашьян шокировала резкой сменой имиджа

Американская звезда реалити-шоу не дает своим поклонникам отдохнуть. Ведь их интерес — ее заработок. В этот раз Ким Кардашьян снялась в откровенной фотосессии в новом образе.

Однако не соблазнительные формы красотки привлекли внимание, а ее новый цвет волос — розовый. Впрочем наблюдательные фанаты заметили, что Ким не покрасилась, та просто надела парик.