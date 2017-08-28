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    Фотоленты

    Ким Кардашьян шокировала резкой сменой имиджа

    (обновлено: )518
    Ким Кардашьян кардинально сменила имидж
    Ким Кардашьян кардинально сменила имидж
    Ким Кардашьян кардинально сменила имидж
    Ким Кардашьян кардинально сменила имидж
    Ким Кардашьян кардинально сменила имидж
    Ким Кардашьян кардинально сменила имидж
    Ким Кардашьян кардинально сменила имидж
    Ким Кардашьян кардинально сменила имидж
    twitter.com/KimKardashian
    Ким Кардашьян кардинально сменила имидж
    twitter.com/KimKardashian
    Ким Кардашьян кардинально сменила имидж
    twitter.com/KimKardashian
    Ким Кардашьян кардинально сменила имидж
    twitter.com/KimKardashian
    Ким Кардашьян кардинально сменила имидж
    twitter.com/KimKardashian
    Ким Кардашьян кардинально сменила имидж
    instagram.com/kimkardashian/
    Ким Кардашьян кардинально сменила имидж
    instagram.com/kimkardashian/

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    Американская звезда реалити-шоу не дает своим поклонникам отдохнуть. Ведь их интерес — ее заработок. В этот раз Ким Кардашьян снялась в откровенной фотосессии в новом образе.

    Однако не соблазнительные формы красотки привлекли внимание, а ее новый цвет волос — розовый. Впрочем наблюдательные фанаты заметили, что Ким не покрасилась, та просто надела парик.

     

    Смотрите также фотоленту: Метаморфозы Юлии Тимошенко: от жгучей брюнетки до "Матери Драконов"

    Ранее появилась информация  об ограбление Кардашьян, которое произошло в ночь на 3 октября в небольшом частном отеле в девятом округе Парижа. У нее были похищены шкатулка с драгоценностями на сумму около 5 миллионов евро и кольцо стоимостью 4 миллиона евро. Также грабители унесли два мобильных телефона.

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