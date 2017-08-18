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    Ни первая леди, ни дама. Брижит Макрон высказалась о своем статусе

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    Супруга президента Франции Эммануэля Макрона Брижит раскритиковала введенное в США понятие "первая леди", она заявила, что является просто Брижит Макрон.
    Бриджит Макрон
    YOAN VALAT / POOL / AFP

    КИЕВ, 18 авг — РИА Новости Украина. Супруга президента Франции Эммануэля Макрона Брижит в своем первом интервью, опубликованном в журнале Elle, заявила, что не чувствует себя "ни первой, ни последней, ни дамой".

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    CHRISTOPHE ARCHAMBAULT / AFP
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    "Я не чувствую себя первой дамой. Это калька с американского словосочетания ("первая леди"), перевод которого мне не нравится. Когда я его слышу, я каждый раз хочу посмотреть позади себя — о ком же говорят? Я не чувствую себя ни первой, ни последней, ни дамой. Я — Брижит Макрон", — сказала она.

    Ранее сообщалось о резонансном предложении Эммануэля Макрона ввести специальный "устав первой леди". Предполагалось, что этот документ позволит законодательно обозначить официальную роль жены президента в государственных делах. В частности, документ предусматривал выделение госсредств на расходы супруги главы государства, которая в Елисейском дворце занимается в основном подготовкой приемов — в частности, составлением меню и посадкой гостей.

    Предложение Макрона вызвало критику граждан, которые запустили сбор подписей с требованием отменить инициативу. Петицию в начале августа поддержали более 280 тысяч человек, преодолев необходимую планку в 150 тысяч. Елисейский дворец отказался от идеи "устава первой леди", вместо которого пообещал опубликовать "хартию прозрачности".

    Ожидается, что документ, описывающий роль супруги президента Франции Эммануэля Макрона в жизни государства, будет обнародован в конце августа или начале сентября.

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