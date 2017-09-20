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    Фотоленты

    Смертельное и разрушительное землетрясение в Мексике

    Тема:

    Удар стихии. Мощное землетрясение в Мексике (214)

    (обновлено: )179
    Последствия мощного землетрясения в Мексике
    Землетрясение в Мексике. Разбор завалов
    Уникальная колокольня рухнула в Мексике при землетрясении
    Уникальная колокольня рухнула в Мексике при землетрясении
    Землетрясение в Мексике
    Землетрясение в Мексике. Обрушение церкви
    Последствия мощного землетрясения в Мексике
    Последствия мощного землетрясения в Мексике
    Последствия мощного землетрясения в Мексике
    Землетрясение в Мексике. Разбор завалов
    Землетрясение в Мексике. Разбор завалов
    Последствия мощного землетрясения в Мексике
    Последствия мощного землетрясения в Мексике
    Землетрясение в Мексике
    Землетрясение в Мексике
    Последствия землетрясения в мексиканском городе Пуэбло
    Последствия мощного землетрясения в Мексике
    Последствия мощного землетрясения в Мексике
    @Reforma
    Землетрясение в Мексике. Разбор завалов
    Землетрясение в Мексике. Разбор завалов
    @Reforma
    Уникальная колокольня рухнула в Мексике при землетрясении
    Уникальная колокольня рухнула в Мексике при землетрясении
    @FerCanalesF
    Уникальная колокольня рухнула в Мексике при землетрясении
    Уникальная колокольня рухнула в Мексике при землетрясении
    @FerCanalesF
    Землетрясение в Мексике
    Землетрясение в Мексике
    @aurel_gt
    Землетрясение в Мексике. Обрушение церкви
    Землетрясение в Мексике. Обрушение церкви
    @Reforma
    Последствия мощного землетрясения в Мексике
    Последствия мощного землетрясения в Мексике
    @Reforma
    Последствия мощного землетрясения в Мексике
    Последствия мощного землетрясения в Мексике
    @reformacancha
    Последствия мощного землетрясения в Мексике
    Последствия мощного землетрясения в Мексике
    Twitter.com/reformacancha
    Землетрясение в Мексике. Разбор завалов
    Землетрясение в Мексике. Разбор завалов
    Twitter.com/SusanaMoscatel
    Землетрясение в Мексике. Разбор завалов
    Землетрясение в Мексике. Разбор завалов
    Скриншот
    Последствия мощного землетрясения в Мексике
    Последствия мощного землетрясения в Мексике
    Twitter.com/reformacancha
    Последствия мощного землетрясения в Мексике
    Последствия мощного землетрясения в Мексике
    Twitter.com/reformacancha
    Землетрясение в Мексике
    Землетрясение в Мексике
    Скриншот Twitter.com/eco103online
    Землетрясение в Мексике
    Землетрясение в Мексике
    @eco103online
    Последствия землетрясения в мексиканском городе Пуэбло
    Последствия землетрясения в мексиканском городе Пуэбло
    elsoldepuebla.com.mx

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    Последствия мощного землетрясения в Мексике

    Одиннадцать афтершоков последовали за мощным землетрясением магнитудой 7,1, произошедшим во вторник в Мексике, сообщила местная сейсмологическая служба.

    ​"К 20.30 (04.30 по Киеву) были зарегистрированы 11 афтершоков (самый сильный магнитудой 4,0)", — сообщили сейсмологи в Twitter.

    Смотрите также: Землетрясение в Мексике. В сеть попали шокирующие кадры

    Землетрясение магнитудой 7,1 произошло во вторник. Подземные толчки зафиксированы в 18.14 по времени UTC (21.14 по Киеву). Мощные толчки землетрясения на юге Мексики ощущались в Мехико. По последним данным, погибли 149 человек, однако число жертв может увеличиться. 

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