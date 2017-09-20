Смертельное и разрушительное землетрясение в Мексике

Одиннадцать афтершоков последовали за мощным землетрясением магнитудой 7,1, произошедшим во вторник в Мексике, сообщила местная сейсмологическая служба.

Aquí el momento donde un edificio, al parecer en la Colonia Roma colapsa. pic.twitter.com/rAYKX0lJjm — REFORMACOM (@Reforma) September 19, 2017

​"К 20.30 (04.30 по Киеву) были зарегистрированы 11 афтершоков (самый сильный магнитудой 4,0)", — сообщили сейсмологи в Twitter.

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Землетрясение магнитудой 7,1 произошло во вторник. Подземные толчки зафиксированы в 18.14 по времени UTC (21.14 по Киеву). Мощные толчки землетрясения на юге Мексики ощущались в Мехико. По последним данным, погибли 149 человек, однако число жертв может увеличиться.