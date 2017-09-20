Спасатели Мексики подтверждают гибель 139 человек при землетрясении

КИЕВ, 20 сен — РИА Новости Украина. Число погибших при землетрясении в Мексике выросло до 139, подтвердил глава аварийно-спасательной службы Мексики Луис Фелипе Пуэнте.

"На данный момент сообщается о 139 погибших: 64 в штате Морелос, 36 в Мехико, 29 в штате Пуэбла, 9 в штате Мехико и 1 в штате Герреро", — говорится в сообщении Пуэнте в Twitter.

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Ранее телеканал Foro TV со ссылкой на Пуэнте сообщил о 138 погибших. До этого были данные о 109 жертвах.

Землетрясение магнитудой 7,1 произошло во вторник. Подземные толчки зафиксированы в 18.14 по времени UTC (21.14 по Киеву). Мощные толчки землетрясения на юге Мексики ощущались в Мехико.

Также сообщалось, что вечером во вторник у берегов Мексики произошло новое землетрясение магнитудой 4,9.