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    Спасатели Мексики подтверждают гибель 139 человек при землетрясении

    Тема:

    Удар стихии. Мощное землетрясение в Мексике (211)

    (обновлено: )16
    По данным главы аварийно-спасательной службы Мексики Луиса Фелипе Пуэнте, 64 человека погибли в штате Морелос, 36 - в Мехико, 29 - в штате Пуэбла, 9 - в штате Мехико и 1 - в штате Герреро.
    Последствия мощного землетрясения в Мексике
    @Reforma

    КИЕВ, 20 сен — РИА Новости Украина. Число погибших при землетрясении в Мексике выросло до 139, подтвердил глава аварийно-спасательной службы Мексики Луис Фелипе Пуэнте. 

    Последствия мощного землетрясения в Мексике
    Twitter.com/reformacancha
    Землетрясение в Мексике. В сеть попали шокирующие кадры

    "На данный момент сообщается о 139 погибших: 64 в штате Морелос, 36 в Мехико, 29 в штате Пуэбла, 9 в штате Мехико и 1 в штате Герреро", — говорится в сообщении Пуэнте в Twitter.

    Смотрите также: Мощное землетрясение у берегов Мексики: паника и разрушения

    Ранее телеканал Foro TV со ссылкой на Пуэнте сообщил о 138 погибших. До этого были данные о 109 жертвах.

    Землетрясение магнитудой 7,1 произошло во вторник. Подземные толчки зафиксированы в 18.14 по времени UTC (21.14 по Киеву). Мощные толчки землетрясения на юге Мексики ощущались в Мехико.

    Также сообщалось, что вечером во вторник у берегов Мексики произошло новое землетрясение магнитудой 4,9. 

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