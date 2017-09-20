наверх
20.09.201702:03
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    В мире

    Новое землетрясение произошло у берегов Мексики

    Тема:

    Удар стихии. Мощное землетрясение в Мексике (208)

    (обновлено: )30
    Новые подземные толчки зафиксированы в 21.13 по времени UTC (00.14 по Киеву). Очаг землетрясения залегал на глубине 15 километров. По последним данным, жертвами первого землетрясения во вторник стали более 40 человек.
    Землетрясение в Мексике. Разбор завалов
    Twitter.com/SusanaMoscatel

    КИЕВ, 20 сен — РИА Новости Украина. Новое землетрясение магнитудой 4,9 произошло у берегов Мексики, сообщает Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

    Подземные толчки зафиксированы в 21.13 по времени UTC (00.14 по Киеву). Эпицентр находился в 98 километрах к югу от города Сан-Франсиско-дель-Мар в штате Оахака. Очаг землетрясения залегал на глубине 15 километров.

    Скриншот
    Землетрясение в Мексике. Разбор завалов

    ​Землетрясения магнитудой 7,1 произошло в Мексике во вторник. Подземные толчки зафиксированы в 18.14 по времени UTC (21.14 по Киеву). Мощные толчки землетрясения на юге Мексики ощущались в Мехико. Министр по делам гражданской обороны Мехико Фаусто Луго сообщил о пожарах, обрушениях зданий после землетрясения, под завалами находятся люди.

    Жертвами землетрясения стали как минимум 44 человека. В Мехико обрушились несколько десятков зданий.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Визит Петра Порошенко в США
    Порошенко в США. ГА ООН и встреча с Трампом
    Землетрясение в Мексике. Разбор завалов
    Удар стихии. Мощное землетрясение в Мексике
    Пожар в детском лагере в Одессе
    Смертельный пожар в детском лагере в Одессе. Штурм мэрии
    И.о. главы Минздрава Ульяна Супрун. Архивное фото
    Медреформа или медицинский геноцид?