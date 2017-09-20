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    Землетрясение в Мексике. В сеть попали шокирующие кадры

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    Удар стихии. Мощное землетрясение в Мексике (208)

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    Министр по делам гражданской обороны Мехико Фаусто Луго сообщил о пожарах и обрушениях зданий после землетрясения. По последним данным, жертвами стихии стали 44 человека.
    Последствия мощного землетрясения в Мексике
    Twitter.com/reformacancha

    Почти 4 миллиона потребителей остались без света в результате мощного землетрясения в Мексики, сообщила федеральная комиссия по электроэнергии (CFE).

    ​"По предварительным данным у 3,8 миллиона клиентов было прервано электроснабжение из-за произошедшего сегодня землетрясения", — сообщила CFE в Twitter.

    ​Землетрясения магнитудой 7,1 произошло в Мексике во вторник. Подземные толчки зафиксированы в 18.14 по времени UTC (21.14 по Киеву). Мощные толчки землетрясения на юге Мексики ощущались в Мехико. Министр по делам гражданской обороны Мехико Фаусто Луго сообщил о пожарах, обрушениях зданий после землетрясения, под завалами находятся люди.

    Жертвами землетрясения стали как минимум 44 человека. В Мехико обрушились несколько десятков зданий.

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