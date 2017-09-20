Землетрясение в Мексике. В сеть попали шокирующие кадры

Почти 4 миллиона потребителей остались без света в результате мощного землетрясения в Мексики, сообщила федеральная комиссия по электроэнергии (CFE).

Rescatistas trabajan en Laredo y Ámsterdam, Condesa #sismo

📷 Mario Miranda pic.twitter.com/38BzRCxGO1 — CIUDAD (@reformaciudad) September 19, 2017

​"По предварительным данным у 3,8 миллиона клиентов было прервано электроснабжение из-за произошедшего сегодня землетрясения", — сообщила CFE в Twitter.

Usuarios grabaron el momento en que un edificio se colapsa por el sismo pic.twitter.com/W8hamukccw — REFORMACOM (@Reforma) September 19, 2017

​Землетрясения магнитудой 7,1 произошло в Мексике во вторник. Подземные толчки зафиксированы в 18.14 по времени UTC (21.14 по Киеву). Мощные толчки землетрясения на юге Мексики ощущались в Мехико. Министр по делам гражданской обороны Мехико Фаусто Луго сообщил о пожарах, обрушениях зданий после землетрясения, под завалами находятся люди.

Colonia Obrera, durante el sismo pic.twitter.com/vFJIuW1lqm — CIUDAD (@reformaciudad) September 19, 2017

​Жертвами землетрясения стали как минимум 44 человека. В Мехико обрушились несколько десятков зданий.