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    В Мексике рухнула построенная первыми колонизаторами колокольня

    Тема:

    Удар стихии. Мощное землетрясение в Мексике (212)

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    Церковь, построенная на доколумбовой пирамиде Чолула в мексиканском штате Пуэбла, в результате мощного землетрясения лишилась колокольни.
    Уникальная колокольня рухнула в Мексике при землетрясении
    @FerCanalesF

    КИЕВ, 20 сен — РИА Новости. Знаменитая церковь XVI века, построенная на доколумбовой пирамиде Чолула в мексиканском штате Пуэбла, лишилась колокольни в результате землетрясения, сообщил один из очевидцев.

    @FerCanalesF
    Уникальная колокольня рухнула в Мексике при землетрясении

    По его словам, церковь стоит "обезглавленная", а на земле вокруг разбросаны обломки колокольни.

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    Землетрясение магнитудой 7,1 произошло во вторник. Подземные толчки зафиксированы в 18.14 по времени UTC (21.14 по Киеву). Мощные толчки землетрясения на юге Мексики ощущались в Мехико. По последним данным, погибли 139 человек.

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