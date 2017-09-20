В Мексике рухнула построенная первыми колонизаторами колокольня

КИЕВ, 20 сен — РИА Новости. Знаменитая церковь XVI века, построенная на доколумбовой пирамиде Чолула в мексиканском штате Пуэбла, лишилась колокольни в результате землетрясения, сообщил один из очевидцев.

@FerCanalesF Уникальная колокольня рухнула в Мексике при землетрясении

По его словам, церковь стоит "обезглавленная", а на земле вокруг разбросаны обломки колокольни.

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Землетрясение магнитудой 7,1 произошло во вторник. Подземные толчки зафиксированы в 18.14 по времени UTC (21.14 по Киеву). Мощные толчки землетрясения на юге Мексики ощущались в Мехико. По последним данным, погибли 139 человек.