Землетрясение в Мексике: подтверждена гибель 44 человек

КИЕВ, 19 сен — РИА Новости Украина. Глава аварийно-спасательной службы Мексики Луис Фелипе Пуэнте подтвердил гибель 44 человек в результате мощного землетрясения.

"На данный момент официально имеем 44 погибших: 42 в штате Морелос и 2 в Мехико", — написал он в Twitter.

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Землетрясения магнитудой 7,1 произошло в Мексике во вторник. Подземные толчки зафиксированы в 18.14 по времени UTC (21.14 по Киеву). Эпицентр находился в 49 километрах к юго-западу от города Пуэбла-де-Сарагоса и в 8 километрах от населенного пункта Тепеохума. Очаг землетрясения залегал на глубине 60 километров.

Мощные толчки землетрясения на юге Мексики ощущались в Мехико. Министр по делам гражданской обороны Мехико Фаусто Луго сообщил о пожарах, обрушениях зданий после землетрясения, под завалами находятся люди. Движение на улицах во многих районах полностью перекрыто, образовались огромные пробки, местные жители сообщают об утечках газа. Международный аэропорт Мехико имени Бенито Хуареса приостановил работу.

Напомним, в начале сентября в Мексике произошло землетрясение, жертвами которого стали около 100 человек.