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    Фотоленты

    Новый тренд модниц - волнистые брови... губы, глаза

    (обновлено: )11401
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    В сети набирает популярности новый тренд под названием "wavy brows" (волнистые брови).

    В статье Marie Claire о моде на волнистые брови написали так: "Это что-то среднее между змеей, червяком и кислотным трипом Тима Бёртона". Первой изображением с такой укладкой бровей поделилась блогер Джессика Бродерсен.

    Как отмечают СМИ, мода на волнистость скоро доберется до губ и глаз. Так бьюти-блогер Лексингтон с помощью Face Tune придала губам волнообразную форму. А итальянский визажист Грета Агацци обвела губы волнообразным контуром.

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