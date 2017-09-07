Новый тренд модниц - волнистые брови... губы, глаза

В сети набирает популярности новый тренд под названием "wavy brows" (волнистые брови).





В статье Marie Claire о моде на волнистые брови написали так: "Это что-то среднее между змеей, червяком и кислотным трипом Тима Бёртона". Первой изображением с такой укладкой бровей поделилась блогер Джессика Бродерсен.





Как отмечают СМИ, мода на волнистость скоро доберется до губ и глаз. Так бьюти-блогер Лексингтон с помощью Face Tune придала губам волнообразную форму. А итальянский визажист Грета Агацци обвела губы волнообразным контуром.



