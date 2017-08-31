Украинская топ-модель показала класс во время отдыха на Сардинии

Известная украинская топ-модель Алла Костромичова несколько недель наслаждается отдыхом на одном из лучших курортов на острове Сардиния. В Порто-Черво ведущая реалити-проекта "Супермодель по-украински" продемонстрировала идеальную фигуру в ярких сплошных купальниках.

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Костромичова успела освоить сапбординг (серфинг с веслом), покататься на водных лыжах, показав несколько прямых эфиров поклонниками, а также позировала на фоне местной природы.