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    Фотоленты

    Невероятно! 26-летняя модель со "старой кожей"

    (обновлено: )31301
    Сара Гюртс
    Сара Гюртс
    Сара Гюртс
    Сара Гюртс
    Сара Гюртс
    Сара Гюртс
    Сара Гюртс
    Сара Гюртс
    Сара Гюртс
    Сара Гюртс
    Сара Гюртс
    Сара Гюртс
    instagram.com/sarageurts
    Сара Гюртс
    Сара Гюртс
    instagram.com/sarageurts
    Сара Гюртс
    Сара Гюртс
    instagram.com/sarageurts
    Сара Гюртс
    Сара Гюртс
    instagram.com/sarageurts
    Сара Гюртс
    Сара Гюртс
    instagram.com/sarageurts
    Сара Гюртс
    Сара Гюртс
    instagram.com/sarageurts
    Сара Гюртс
    Сара Гюртс
    instagram.com/sarageurts
    Сара Гюртс
    Сара Гюртс
    instagram.com/sarageurts
    Сара Гюртс
    Сара Гюртс
    instagram.com/sarageurts
    Сара Гюртс
    Сара Гюртс
    instagram.com/sarageurts

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    Сара Гюртс

    Необычной модели Саре Гюртс (Sara Geurts) всего 26 лет, однако так сложилось, что она выглядит на все 50. дело в том, что девушка страдает от редкой генетической болезни, пишет telegraf.com.ua.

    Саре Гюртс было всего 10 лет, когда у неё диагностировали Синдром Элерса-Данлоса — заболевание соединительной ткани, замедляющее выработку коллагена — этот белок играет важнейшую роль в формировании кожи: если его в организме мало, кожа просто начинает обвисать.

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