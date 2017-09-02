Невероятно! 26-летняя модель со "старой кожей"

Необычной модели Саре Гюртс (Sara Geurts) всего 26 лет, однако так сложилось, что она выглядит на все 50. дело в том, что девушка страдает от редкой генетической болезни, пишет telegraf.com.ua.

Саре Гюртс было всего 10 лет, когда у неё диагностировали Синдром Элерса-Данлоса — заболевание соединительной ткани, замедляющее выработку коллагена — этот белок играет важнейшую роль в формировании кожи: если его в организме мало, кожа просто начинает обвисать.

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