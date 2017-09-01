Еврейский папа и его 9-месячная дочь покорили интернет

Еврейский папа стал хитом Instagram после публикации серии фотографий о нем и его дочери. Страница 36-летнего пользователя Instagram Sholom Ber Solomon и его 9-месячной дочери Зои за считанные дни собрала 133 тысячи онлайн-подписчиков.

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Шолом Бер Соломон, который назвал себя "энтузиастом глупости" выложил в сети серию фотографий о нем и его дочери Зои, одевая ее как цветок, ведро, курицу, пожарного, акулу, обезьяну и гнома.