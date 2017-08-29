Фитнес-модель оригинально удвоила свои формы

Знаменитая американская фото и фитнес-модель Ана Чери, которой 31 год, сделала идеально тело не в кабинете у хирурга, а в спортзале, долго и упорно тренируясь.

На последних снимках эффектной красотки в социальной сети Instagram ее "пятая" точка представлена во всех ракурсах. Десять с половиной миллионов подписчиков американки смогли детально рассмотреть все ее прелести и оставить восторженные комментарии.

Ранее известная британская модель Деми Роуз (Demi Rose) порадовала своих многочисленных поклонников новыми снимками.

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