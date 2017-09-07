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    Фотоленты

    В Киеве выбрали "Мисс Украины-2017"

    (обновлено: )26
    Конкурс Мисс Украина-2017
    Победительница конкурса Мисс Украина-2017
    Победительница конкурса Мисс Украина-2017
    Конкурс Мисс Украина-2017
    Конкурс Мисс Украина-2017
    Конкурс Мисс Украина-2017
    Конкурс Мисс Украина-2017
    Конкурс Мисс Украина-2017
    Конкурс Мисс Украина-2017
    Конкурс Мисс Украина-2017
    Конкурс Мисс Украина-2017
    Конкурс Мисс Украина-2017
    Конкурс Мисс Украина-2017
    18-летняя киевлянка Полина Ткач
    Александр Гусев/Review News
    Победительница конкурса Мисс Украина-2017
    Победительница конкурса "Мисс Украина-2017" киевлянка Полина Ткач
    segodnya.ua
    Победительница конкурса Мисс Украина-2017
    Победительница конкурса "Мисс Украина-2017" киевлянка Полина Ткач
    reviewnews.net
    Конкурс Мисс Украина-2017
    Победительницы конкурса
    Александр Гусев/Review News
    Конкурс Мисс Украина-2017
    Конкурс "Мисс Украина-2017"
    Александр Гусев/Review News
    Конкурс Мисс Украина-2017
    Конкурс "Мисс Украина-2017"
    Александр Гусев/Review News
    Конкурс Мисс Украина-2017
    Конкурс "Мисс Украина-2017"
    Александр Гусев/Review News
    Конкурс Мисс Украина-2017
    Конкурс "Мисс Украина-2017"
    Александр Гусев/Review News
    Конкурс Мисс Украина-2017
    Конкурс "Мисс Украина-2017"
    Александр Гусев/Review News
    Конкурс Мисс Украина-2017
    Певица Тина Кароль и ведущие конкурса Юрий Горбунов и Екатерина Осадчая
    Александр Гусев/Review News
    Конкурс Мисс Украина-2017
    Множество украинских звезд выступали на конкурсе, в том числе и Monatik
    Александр Гусев/Review News
    Конкурс Мисс Украина-2017
    Конкурс "Мисс Украина-2017"
    Александр Гусев/Review News

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    18-летняя киевлянка Полина Ткач

    В Киеве во дворце искусств "Украина" состоялся финал Национального конкурса красоты "Мисс Украина-2017", по итогам которого главной красавицей страны выбрана 18-летняя Полина Ткач из Киева.

    За корону в этом году боролись 24 девушки в возрасте от 17 до 24 лет.

    Мисс Украина Вселенная-2017. Видео
    Канал на Youtube ТСН
    Национальный гимн в исполнении "Мисс Украина Вселенная"-2017

    Победительница представит страну на престижном международном конкурсе красоты "Мисс Мира", который пройдет в декабре в Пуэрто-Рико. Корону победительнице передала "Мисс Украина-2016" Александра Кучеренко.

    Смотрите также: Дочь Стивена Болдуина признана самой сексуальной женщиной года

    Полина Ткач учится в Национальном авиационном университете на специальности "Международный бизнес". Живет в столице с родителями и сестрой. Родители "Мисс Украины-2017" – госслужащие.

    В состав жюри в этом году вошли общественный деятель и "Мисс Украина 1995" Влада Литовченко, дизайнер Андре Тан, дизайнер Юлия Айсина, телеведущий Дмитрий Комаров, ресторатор Николай Тищенко, актер Владимир Горянский, модель Алина Байкова, танцовщица Алена Шоптенко, балерина Екатерина Кухар и другие.

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