В Киеве выбрали "Мисс Украины-2017"

В Киеве во дворце искусств "Украина" состоялся финал Национального конкурса красоты "Мисс Украина-2017", по итогам которого главной красавицей страны выбрана 18-летняя Полина Ткач из Киева.

За корону в этом году боролись 24 девушки в возрасте от 17 до 24 лет.

Победительница представит страну на престижном международном конкурсе красоты "Мисс Мира", который пройдет в декабре в Пуэрто-Рико. Корону победительнице передала "Мисс Украина-2016" Александра Кучеренко.

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Полина Ткач учится в Национальном авиационном университете на специальности "Международный бизнес". Живет в столице с родителями и сестрой. Родители "Мисс Украины-2017" – госслужащие.

В состав жюри в этом году вошли общественный деятель и "Мисс Украина 1995" Влада Литовченко, дизайнер Андре Тан, дизайнер Юлия Айсина, телеведущий Дмитрий Комаров, ресторатор Николай Тищенко, актер Владимир Горянский, модель Алина Байкова, танцовщица Алена Шоптенко, балерина Екатерина Кухар и другие.