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    Национальный гимн в исполнении "Мисс Украина Вселенная"-2017

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    18-летняя киевлянка Яна Красникова покорила сердца судей исполнением гимна Украины на английском и украинском языках.
    Канал на Youtube ТСН

    В Киеве прошел финальный этап конкурса "Мисс Украина Вселенная", на котором победила 18-летняя Яна Красникова.

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    Киевлянка покорила сердца судей исполнением гимна Украины на английском и украинском языках. Красавица завоевала не только роскошную корону, которая стоит около 4 млн гривен, но и право представить страну на престижном конкурсе "Мисс Вселенная".

    Отметим, над созданием короны победительницы трудились на протяжении нескольких месяцев более 10 ювелиров. В корону закреплены 93 топаза, которым около 2 миллиарда лет, и 1353 бриллианта.

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