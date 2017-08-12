Национальный гимн в исполнении "Мисс Украина Вселенная"-2017

В Киеве прошел финальный этап конкурса "Мисс Украина Вселенная", на котором победила 18-летняя Яна Красникова.

Смотрите также: Конкурс красоты "Мисс Ливан — 2015"

Киевлянка покорила сердца судей исполнением гимна Украины на английском и украинском языках. Красавица завоевала не только роскошную корону, которая стоит около 4 млн гривен, но и право представить страну на престижном конкурсе "Мисс Вселенная".

Отметим, над созданием короны победительницы трудились на протяжении нескольких месяцев более 10 ювелиров. В корону закреплены 93 топаза, которым около 2 миллиарда лет, и 1353 бриллианта.