Разбирал патрон. В Луганской области подорвался подросток

Взрыв прогремел в селе Широкий Станично-Луганского района при попытке подростка разобрать патрон, он госпитализирован с множественными травмами, сообщает отдел коммуникации полиции Луганской области.

ЧП произошло вечером в понедельник.

"В хирургическое отделение Станично-Луганской больницы с минно-взрывными травмами, травматической ампутацией фаланги пальцев левой кисти, множественными осколочными непроникающими ранениями грудной клетки, передней брюшной полости, шеи, лица, левого предплечья, пальцев правой кисти госпитализирован 15-летний парень", — сказано в сообщении.

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Следователями и взрывотехниками, которые выехали на место происшествия, установлено, что подросток получил телесные повреждения от взрыва патрона калибра 12,7 мм, который он пытался разобрать в хозяйственной постройке нежилого дома.

Как говорится в 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

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Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.

Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.