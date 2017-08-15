наверх
15.08.201718:05
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Фотоленты

    Разбирал патрон. В Луганской области подорвался подросток

    (обновлено: )58
    В Станично-Луганском районе травмирован 15-летний парень, который пытался разобрать патрон
    В Станично-Луганском районе травмирован 15-летний парень, который пытался разобрать патрон
    В Станично-Луганском районе травмирован 15-летний парень, который пытался разобрать патрон
    В Станично-Луганском районе травмирован 15-летний парень, который пытался разобрать патрон
    В Станично-Луганском районе травмирован 15-летний парень, который пытался разобрать патрон
    В Станично-Луганском районе травмирован 15-летний парень, который пытался разобрать патрон
    В Станично-Луганском районе травмирован 15-летний парень, который пытался разобрать патрон
    В Станично-Луганском районе травмирован 15-летний парень, который пытался разобрать патрон
    Татьяна Погукай / facebook
    В Станично-Луганском районе травмирован 15-летний парень, который пытался разобрать патрон
    Татьяна Погукай / facebook
    В Станично-Луганском районе травмирован 15-летний парень, который пытался разобрать патрон
    Татьяна Погукай / facebook
    В Станично-Луганском районе травмирован 15-летний парень, который пытался разобрать патрон
    Татьяна Погукай / facebook
    В Станично-Луганском районе травмирован 15-летний парень, который пытался разобрать патрон
    Татьяна Погукай / facebook
    В Станично-Луганском районе травмирован 15-летний парень, который пытался разобрать патрон
    Татьяна Погукай / facebook
    В Станично-Луганском районе травмирован 15-летний парень, который пытался разобрать патрон
    Татьяна Погукай / facebook
    Татьяна Погукай / facebook

    Рекомендуем

    Виталий Кличко катается на вейкборде по ДнепруДорогие депутаты. Как украинские политики отдохнули этим летом17:30 15.08.2017
    Красиво жить не запретишь. Дочь миллиардера поделилась кадрами из жизни16:43 15.08.2017
    Активисты продолжают блокировать улицу РевуцкогоЗа свои права. Активисты продолжают блокировать улицу Ревуцкого в Киеве15:46 15.08.2017
    Лесные пожары в ГрецииГреция в огне: власти говорят о массовых поджогах лесов13:12 15.08.2017
    Участницы конкурса «Miss Bum Bum 2017» сыграли в футболСексуальный спорт: участницы конкурса Miss Bum Bum сыграли в футбол12:41 15.08.2017
    Последствия оползня в Сьерра-ЛеонеМасштабный оползень в Сьерра-Леоне: сотни погибших09:34 15.08.2017
    Атака на кафе в Буркина-ФасоФотоитоги 14 августа: теракт в Буркина-Фасо, протесты в США и наводнение в Китае17:37 14.08.2017
    Наводнение и оползень в Сьерра-ЛеонеНаводнение и оползень в Сьерра-Леоне: число жертв превысило 30017:30 14.08.2017
    Американка взорвала Instagram, выложив фото трансформации своего тела15:28 14.08.2017
    Все фотоленты

    Взрыв прогремел в селе Широкий Станично-Луганского района при попытке подростка разобрать патрон, он госпитализирован с множественными травмами, сообщает отдел коммуникации полиции Луганской области.

    Военные в Донбассе
    Министерство обороны Украины
    В Донбассе люди готовы к компромиссам во избежание войны - аналитик

    ЧП произошло вечером в понедельник.

    "В хирургическое отделение Станично-Луганской больницы с минно-взрывными травмами, травматической ампутацией фаланги пальцев левой кисти, множественными осколочными непроникающими ранениями грудной клетки, передней брюшной полости, шеи, лица, левого предплечья, пальцев правой кисти госпитализирован 15-летний парень", — сказано в сообщении.

    Читайте также: Умиротворение Донбасса: почему оно не получается и что для этого нужно

    Следователями и взрывотехниками, которые выехали на место происшествия, установлено, что подросток получил телесные повреждения от взрыва патрона калибра 12,7 мм, который он пытался разобрать в хозяйственной постройке нежилого дома.

    Как говорится в 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

    Читайте также: Нужен ли кому-то мир в Донбассе? И сам Донбасс?

    Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске. 

    Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.

    Ссылки по теме:
    Теги: