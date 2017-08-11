На месте кровавового убийства в Днепре

В пятницу, 11 августа, в Днепре на улице Ивана Акинфьева застрелили человека. Стрельба произошла на 5 этаже недостроенного здания гостинницы.

"Около 10 утра в полицию сообщили о стрельбе в недострое по улице Акинфьева, 30. На месте обнаружили труп мужчины. Также пострадали мужчина и женщина, их госпитализировали", — сообщила пресс-секретарь Нацполиции Анна Старчевская.

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Пострадавшие дают показания и сотрудничают со следствием. Вероятнее всего, стрелок был вместе со своими жертвами. На месте происшествия нашли около 10 гильз калибром 9 миллиметров.

По городу и области объявили план "Сирена", продолжаются поиски злоумышленника. Полиция рассматривает все версии происшествия.