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11.08.201714:14
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    Фотоленты

    На месте кровавового убийства в Днепре

    Тема:

    Криминал шагает по стране: стрельба в Днепре и Полтаве (516)

    (обновлено: )34721
    Стрельба в Днепре
    Стрельба в Днепре
    Стрельба в Днепре
    Стрельба в Днепре
    Стрельба в Днепре
    Стрельба в Днепре
    Стрельба в Днепре
    Стрельба в Днепре
    ГУ НП в Дніпропетровській області
    Стрельба в Днепре
    ГУ НП в Дніпропетровській області
    Стрельба в Днепре
    ГУ НП в Дніпропетровській області
    Стрельба в Днепре
    ГУ НП в Дніпропетровській області
    Стрельба в Днепре
    ГУ НП в Дніпропетровській області
    Стрельба в Днепре
    ГУ НП в Дніпропетровській області
    Стрельба в Днепре
    ГУ НП в Дніпропетровській області

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    В пятницу, 11 августа, в Днепре на улице Ивана Акинфьева застрелили человека. Стрельба произошла на 5 этаже недостроенного здания гостинницы.

    "Около 10 утра в полицию сообщили о стрельбе в недострое по улице Акинфьева, 30. На месте обнаружили труп мужчины. Также пострадали мужчина и женщина, их госпитализировали", — сообщила пресс-секретарь Нацполиции Анна Старчевская.

    Смотрите также: Пляжные разборки в Полтаве. Появились первые кадры с места перестрелки

    Пострадавшие дают показания и сотрудничают со следствием. Вероятнее всего, стрелок был вместе со своими жертвами. На месте происшествия нашли около 10 гильз калибром 9 миллиметров.

    По городу и области объявили план "Сирена", продолжаются поиски злоумышленника. Полиция рассматривает все версии происшествия.

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