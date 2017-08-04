"Как полыхает "Дубайский факел" - один из высочайших небоскребов мира

Одна из высочайших башен мира, 79-этажный жилой небоскреб The Torch горит в Дубае. Как позже уточнили в пресс-центре города-эмирата, пожар в небоскребе, также известном как "Дубайский факел", в значительной степени взят под контроль.

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Пострадавших при пожаре нет. Всем, кого коснулся пожар, будет предоставлен приют в соседнем небоскрёбе Princess Tower, сообщил Dubai Media Office.

Fire breaks out in Dubai's record-breaking Torch Tower, a residential building popular with expats https://t.co/8VcvREOZ8h pic.twitter.com/jZx2DWL5OW — Daily Mail Online (@MailOnline) 3 августа 2017 г.

​Напомним, этот же небоскрёб, The Torch, по форме напоминающий факел, горел в 2015 году. Тогда семь человек отравились угарным газом.