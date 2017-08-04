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    Фотоленты

    "Как полыхает "Дубайский факел" - один из высочайших небоскребов мира

    (обновлено: )10
    Небоскреб Torch загорелся в Дубае
    Небоскреб Torch горит в Дубае
    Небоскреб Torch загорелся в Дубае
    Небоскреб Torch загорелся в Дубае
    Небоскреб Torch загорелся в Дубае
    Небоскреб Torch горит в Дубае
    Небоскреб Torch загорелся в Дубае
    Небоскреб Torch загорелся в Дубае
    twitter.com/MailOnline
    Небоскреб Torch горит в Дубае
    Небоскреб Torch горит в Дубае
    @MailOnline
    Небоскреб Torch загорелся в Дубае
    Небоскреб Torch загорелся в Дубае
    twitter.com/IntelCrab
    Небоскреб Torch загорелся в Дубае
    Все здание небоскреба было эвакуировано
    twitter.com/IntelCrab
    Небоскреб Torch загорелся в Дубае
    Небоскреб Torch загорелся в Дубае
    twitter.com/IntelCrab
    Небоскреб Torch горит в Дубае
    Небоскреб Torch горит в Дубае
    twitter.com/Mamad_ElShabazz

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    Небоскреб Torch загорелся в Дубае

    Одна из высочайших башен мира, 79-этажный жилой небоскреб The Torch горит в Дубае. Как позже уточнили в пресс-центре города-эмирата, пожар в небоскребе, также известном как "Дубайский факел", в значительной степени взят под контроль.

    Смотрите также: Пожар уничтожил клуб на побережье Одессы: разбор завалов

    Пострадавших при пожаре нет. Всем, кого коснулся пожар, будет предоставлен приют в соседнем небоскрёбе Princess Tower, сообщил Dubai Media Office.

    ​Напомним, этот же небоскрёб, The Torch, по форме напоминающий факел, горел в 2015 году. Тогда семь человек отравились угарным газом.

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