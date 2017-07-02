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    В мире

    В Дубае появится скорая помощь только для женщин - СМИ

    (обновлено: )58
    По информации СМИ ОАЭ, специальная машина будет доставлять медиков для оказания срочной помощи женщинам и детям, в состав бригад будут входить только представительницы слабого пола.
    Флаг ОАЭ на борту лодки в Дубаи
    REUTERS Ahmed Jadallah

    КИЕВ, 2 июл — РИА Новости Украина. Первая карета скорой помощи только для женщин вскоре появится в Дубае, сообщает издание Arabian Business.

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    Окрашенная в розовый цвет машина будет доставлять медиков для оказания срочной помощи женщинам и детям, в частности в случае родов.

    Отмечается, что сервис будет работать с 11 утра до 11 вечера по местному времени. Медики обучены для оказания срочной медпомощи новорожденным детям и беременным женщинам.

    При этом в состав бригад будут входить исключительно представительницы слабого пола.

    Ранее сообщалось, что в  полиции Дубая приступил к работе первый робот-полицейский.

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