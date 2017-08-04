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    В мире

    В Дубае горит один из высочайших жилых небоскребов мира

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    КИЕВ, 4 авг — РИА Новости Украина. Одна из высочайших башен мира, 79-этажный жилой небоскреб Torch горит в Дубае, сообщает эмиратская газета Gulfnews.

    Представитель полиции сообщил изданию, что пожар начался на девятом этаже и распространился на несколько уровней выше. На видеосъемке очевидцев, размещенной в социальных сетях, видно как полыхает верхняя часть небоскреба, также известного как "Дубайский факел", расходятся густые клубы дыма.

    ​Как сообщает пресс-центр властей Дубая Dubai Media Office, The Torch эвакуирована. "Служба гражданской обороны успешно эвакуировала здание и работает над тем, чтобы взять пожар под контроль", — говорится в микроблоге пресс-центра в Twitter. Отмечается, что пострадавших при пожаре нет.

    Ранее небоскреб уже становился жертвой большого пожара — в 2015 году.

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