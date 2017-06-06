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    В мире

    В Дубае россиянке дали срок за неприличный жест в адрес американки - СМИ

    (обновлено: )75903
    Как заявила истец - гражданка США, - россиянка демонстрировала рискованное вождение, меняя полосы, а затем остановила машину прямо перед авто истца и, услышав сигнал от американки, вышла из автомобиля и показала ей средний палец.
    Наручники
    УНИАН

    КИЕВ, 6 июн — РИА Новости Украина. Женщина из России приговорена к трём месяцам тюремного заключения в ОАЭ за аморальное поведение, а именно за неприличный жест, который она показала на дороге другому водителю, сообщает эмиратское издание The National.

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    Инцидент произошёл в мае прошлого года, когда женщина, которую СМИ называют гражданкой РФ, находившись за рулём чужого автомобиля, повздорила на дороге с другой участницей движения. Как заявила истец — гражданка США, — россиянка демонстрировала рискованное вождение, меняя полосы на искусственном острове Palm Jumeirah, а затем остановила машину прямо перед авто истца и, услышав сигнал от американки, вышла из автомобиля и показала ей средний палец.

    Кроме того, транспортная полиция выписала штраф подсудимой, так как та предоставила им чужое водительское удостоверение.

    Женщина будет депортирована после отбытия наказания, сообщает издание.

    Напомним, ранее в полиции Дубая приступил к работе первый робот-полицейский.

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