В Дубае россиянке дали срок за неприличный жест в адрес американки - СМИ

КИЕВ, 6 июн — РИА Новости Украина. Женщина из России приговорена к трём месяцам тюремного заключения в ОАЭ за аморальное поведение, а именно за неприличный жест, который она показала на дороге другому водителю, сообщает эмиратское издание The National.

Инцидент произошёл в мае прошлого года, когда женщина, которую СМИ называют гражданкой РФ, находившись за рулём чужого автомобиля, повздорила на дороге с другой участницей движения. Как заявила истец — гражданка США, — россиянка демонстрировала рискованное вождение, меняя полосы на искусственном острове Palm Jumeirah, а затем остановила машину прямо перед авто истца и, услышав сигнал от американки, вышла из автомобиля и показала ей средний палец.

Кроме того, транспортная полиция выписала штраф подсудимой, так как та предоставила им чужое водительское удостоверение.

Женщина будет депортирована после отбытия наказания, сообщает издание.

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