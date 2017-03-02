Определен первый полуфиналист теннисного турнира в Дубае

КИЕВ, 2 мар — РИА Новости Украина. Голландец Робин Хасе первым из теннисистов преодолел барьер четвертьфинального раунда на турнире в Дубае (ОАЭ), призовой фонд которого превышает 2,4 миллиона долларов, сообщает Р-Спорт.

В четверг голландский теннисист в трех сетах сломил сопротивление боснийца Дамира Джумхура – 6:2, 4:6, 6:4. Поединок продолжался 1 час 51 минуту. Хасе сделал 3 эйса против одного у соперника и реализовал 5 брейк-пойнтов из 9.

В следующем круге Хасе сыграет с победителем матча между испанцем Фернандо Вердаско и французом Гаэлем Монфисом (4-й номер посева).

Ранее сообщалось, что украинская теннисистка Элина Свитолина одержала победу на теннисном турнире в Дубае (ОАЭ). Украинка в субботу обыграла датчанку Каролину Возняцки (10) со счетом 6:4, 6:2. Призовой фонд турнира превышает 2,3 миллиона долларов. Для 22-летней украинки выигранный трофей WTA стал шестым в карьере в одиночном разряде.