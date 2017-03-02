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    Определен первый полуфиналист теннисного турнира в Дубае

    (обновлено: )18
    Сообщается, что в ходе поединка, который продолжался 1 час 51 минуту, голландец Робин Хасе в трех сетах сломил сопротивление боснийца Дамира Джумхура – 6:2, 4:6, 6:4.
    Робин Хасе (Нидерланды)
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 2 мар — РИА Новости Украина. Голландец Робин Хасе первым из теннисистов преодолел барьер четвертьфинального раунда на турнире в Дубае (ОАЭ), призовой фонд которого превышает 2,4 миллиона долларов, сообщает Р-Спорт.

    Каролин Возняцки vs Элина Свитолина Лучшие моменты
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    Элина Свитолина vs Каролин Возняцки. Лучшие моменты

    В четверг голландский теннисист в трех сетах сломил сопротивление боснийца Дамира Джумхура – 6:2, 4:6, 6:4. Поединок продолжался 1 час 51 минуту. Хасе сделал 3 эйса против одного у соперника и реализовал 5 брейк-пойнтов из 9.

    В следующем круге Хасе сыграет с победителем матча между испанцем Фернандо Вердаско и французом Гаэлем Монфисом (4-й номер посева).

    Ранее сообщалось, что украинская теннисистка Элина Свитолина одержала победу на теннисном турнире в Дубае (ОАЭ). Украинка в субботу обыграла датчанку Каролину Возняцки (10) со счетом 6:4, 6:2. Призовой фонд турнира превышает 2,3 миллиона долларов. Для 22-летней украинки выигранный трофей WTA стал шестым в карьере в одиночном разряде.

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