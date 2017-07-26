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    Фотоленты

    Фотоитоги 26 июля: взрыв в многоэтажке Киева, лесные пожары в Европе

    (обновлено: )66
    В Киеве на Голосеево в жилом доме прогремел взрыв
    В Киеве на Голосеево в жилом доме прогремел взрыв
    Туристы в спешке эвакуируются с пляжа из-за пожара на склоне в Борм-ле-Мимозасе в департаменте Вар, Франция.
    Лесные пожары в Португалии.
    Новый поезд Укрализныци после ремонта
    Открытая тренировка команды Динамо в Киеве накануне матча с командой Янг Бойз.
    Тренировки украинских пилотов: у небо под Киевом поднялись истребители МиГ-29
    Ситуация под зданием Ширяевского районного суда в Одессе
    Испытания новых образцов оружия и техники на Гончаровском полигоне в Черниговской области
    Конкурс Grandbikini
    Священник фотографирует икону Пресвятой Богородицы - покровительницы украинских военных.
    В Киеве на Голосеево в жилом доме прогремел взрыв
    В Киеве на Голосеево в жилом доме прогремел взрыв.
    МНС
    В Киеве на Голосеево в жилом доме прогремел взрыв
    В Киеве на Голосеево в жилом доме прогремел взрыв.
    dsns.gov.ua
    Туристы в спешке эвакуируются с пляжа из-за пожара на склоне в Борм-ле-Мимозасе в департаменте Вар, Франция.
    Туристы в спешке эвакуируются с пляжа из-за пожара на склоне в Борм-ле-Мимозасе в департаменте Вар, Франция.
    REUTERS Jean-Paul Pelissierи
    Лесные пожары в Португалии.
    Лесные пожары в Португалии.
    REUTERS Rafael Marchante
    Новый поезд Укрализныци после ремонта
    Новый поезд "Укрализныци" после ремонта.
    ПАТ «Укрзалізниця», facebook
    Открытая тренировка команды Динамо в Киеве накануне матча с командой Янг Бойз.
    Открытая тренировка команды "Динамо" в Киеве накануне матча с командой "Янг Бойз".
    Украинское фото
    Тренировки украинских пилотов: у небо под Киевом поднялись истребители МиГ-29
    Тренировки украинских пилотов: у небо под Киевом поднялись истребители МиГ-29.
    УНИАН
    Ситуация под зданием Ширяевского районного суда в Одессе
    Ситуация под зданием Ширяевского районного суда в Одессе.
    dumskaya.net
    Испытания новых образцов оружия и техники на Гончаровском полигоне в Черниговской области
    facebook.com/oleksandr.turchynov
    Конкурс Grandbikini
    Более 400 жительниц Китая приняли участие в конкурсе Grandbikini, по условиям которого участницы должны быть одеты в купальники.
    REUTERS Damir Sagolj
    Священник фотографирует икону Пресвятой Богородицы - покровительницы украинских военных.
    Священник фотографирует икону Пресвятой Богородицы - покровительницы украинских военных.
    УНИАН

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    В Киеве на Голосеево в жилом доме прогремел взрыв.

    В среду, 26 июля, во второй половине дня в жилом доме в Киеве прогремел взрыв.  Как стало известно, взрыв произошел на улице Бурмистенко,12 в жилом многоквартирном доме. Пользователи соцсетей сообщали, что взрыв произошелв квартире на 1 этаже 9-этажного дома.

    В результате взрыва на улице Бурмистенко в Киеве погибла пожилая женщина, сообщили в полиции Киева. По предварительной версии, причиной трагедии стал взрыв газа.

    Смотрите также: Масштабные лесные пожары во Франции: эвакуация и выжженная земля

    Новый природный пожар на юге Франции, площадь которого достигла 400 гектаров, стал причиной эвакуации около 10 тыс человек. По данным сотрудников пожарной службы, огонь начал распространяться ближе к полуночи рядом с населенными пунктами Лонд-ле-Мор и Кап Бенат в департаменте Вар.

    Природные пожары продолжают бушевать на юго-востоке Франции, их общая площадь превышает 3 тысячи гектаров. Франция обратилась к Евросоюзу с просьбой предоставить два дополнительных самолета для борьбы с природными пожарами. В настоящий момент в тушении огня задействованы 19 спецсамолетов и более двух тысяч сотрудников пожарных служб.

     

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