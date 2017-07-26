Фотоитоги 26 июля: взрыв в многоэтажке Киева, лесные пожары в Европе

В среду, 26 июля, во второй половине дня в жилом доме в Киеве прогремел взрыв. Как стало известно, взрыв произошел на улице Бурмистенко,12 в жилом многоквартирном доме. Пользователи соцсетей сообщали, что взрыв произошелв квартире на 1 этаже 9-этажного дома.

В результате взрыва на улице Бурмистенко в Киеве погибла пожилая женщина, сообщили в полиции Киева. По предварительной версии, причиной трагедии стал взрыв газа.

Смотрите также: Масштабные лесные пожары во Франции: эвакуация и выжженная земля

Новый природный пожар на юге Франции, площадь которого достигла 400 гектаров, стал причиной эвакуации около 10 тыс человек. По данным сотрудников пожарной службы, огонь начал распространяться ближе к полуночи рядом с населенными пунктами Лонд-ле-Мор и Кап Бенат в департаменте Вар.

Природные пожары продолжают бушевать на юго-востоке Франции, их общая площадь превышает 3 тысячи гектаров. Франция обратилась к Евросоюзу с просьбой предоставить два дополнительных самолета для борьбы с природными пожарами. В настоящий момент в тушении огня задействованы 19 спецсамолетов и более двух тысяч сотрудников пожарных служб.