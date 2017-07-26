Во Франции эвакуировали тысячи людей из-за масштабных пожаров

КИЕВ, 26 июл — РИА Новости Украина. Новый природный пожар на юге Франции, площадь которого достигла 400 гектаров, стал причиной эвакуации около 10 тыс человек, сообщает агентство Франс Пресс.

По данным сотрудников пожарной службы, огонь начал распространяться ближе к полуночи рядом с населенными пунктами Лонд-ле-Мор и Кап Бенат в департаменте Вар.

"Из-за распространения огня была проведена эвакуация по меньшей мере 10 тысяч человек. Эта жилая зона, население которой летом увеличивается в два или три раза", — цитирует агентство заявление пожарных.

Природные пожары продолжают бушевать на юго-востоке Франции, их общая площадь превышает 3 тысячи гектаров. Франция обратилась к Евросоюзу с просьбой предоставить два дополнительных самолета для борьбы с природными пожарами. В настоящий момент в тушении огня задействованы 19 спецсамолетов и более двух тысяч сотрудников пожарных служб.

Ранее сообщалось о масштабных пожарах в Одессе.