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    Во Франции эвакуировали тысячи людей из-за масштабных пожаров

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    По данным пожарных, огонь от пожара, площадь которого оценивается в 400 га, начал распространяться ближе к полуночи рядом с населенными пунктами Лонд-ле-Мор и Кап Бенат в департаменте Вар.
    Пожарные во Франции. Архивное фото
    REUTERS Gonzalo Fuentes

    КИЕВ, 26 июл — РИА Новости Украина. Новый природный пожар на юге Франции, площадь которого достигла 400 гектаров, стал причиной эвакуации около 10 тыс человек, сообщает агентство Франс Пресс.

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    Масштабные лесные пожары на Корсике и Французской Ривьере

    По данным сотрудников пожарной службы, огонь начал распространяться ближе к полуночи рядом с населенными пунктами Лонд-ле-Мор и Кап Бенат в департаменте Вар.

    "Из-за распространения огня была проведена эвакуация по меньшей мере 10 тысяч человек. Эта жилая зона, население которой летом увеличивается в два или три раза", — цитирует агентство заявление пожарных.

    Природные пожары продолжают бушевать на юго-востоке Франции, их общая площадь превышает 3 тысячи гектаров. Франция обратилась к Евросоюзу с просьбой предоставить два дополнительных самолета для борьбы с природными пожарами. В настоящий момент в тушении огня задействованы 19 спецсамолетов и более двух тысяч сотрудников пожарных служб.

    Ранее сообщалось о масштабных пожарах в Одессе.

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