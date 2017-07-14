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14.07.201711:51
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    Фотоленты

    Скользкая авария: в США живые угри из перевернутой фуры залили слизью трассу

    (обновлено: )25
    В Орегоне живые угри из перевернутого грузовика залили слизью участников ДТП
    В Орегоне живые угри из перевернутого грузовика залили слизью участников ДТП
    В Орегоне живые угри из перевернутого грузовика залили слизью участников ДТП
    В Орегоне живые угри из перевернутого грузовика залили слизью участников ДТП
    В Орегоне живые угри из перевернутого грузовика залили слизью участников ДТП
    В Орегоне живые угри из перевернутого грузовика залили слизью участников ДТП
    В Орегоне живые угри из перевернутого грузовика залили слизью участников ДТП
    В Орегоне живые угри из перевернутого грузовика залили слизью участников ДТП
    В Орегоне живые угри из перевернутого грузовика залили слизью участников ДТП
    В Орегоне живые угри из перевернутого грузовика залили слизью участников ДТП
    REUTERS Oregon State Police/Handout via REUTERS
    В Орегоне живые угри из перевернутого грузовика залили слизью участников ДТП
    REUTERS Oregon State Police/Handout via REUTERS
    В Орегоне живые угри из перевернутого грузовика залили слизью участников ДТП
    REUTERS Oregon State Police/Handout via REUTERS
    В Орегоне живые угри из перевернутого грузовика залили слизью участников ДТП
    REUTERS Oregon State Police/Handout via REUTERS
    В Орегоне живые угри из перевернутого грузовика залили слизью участников ДТП
    REUTERS Oregon State Police/Handout via REUTERS
    В Орегоне живые угри из перевернутого грузовика залили слизью участников ДТП
    twitter.com/DepoeBayFire
    В Орегоне живые угри из перевернутого грузовика залили слизью участников ДТП
    twitter.com/DepoeBayFire
    В Орегоне живые угри из перевернутого грузовика залили слизью участников ДТП
    twitter.com/DepoeBayFire
    В Орегоне живые угри из перевернутого грузовика залили слизью участников ДТП
    REUTERS Oregon State Police/Handout via REUTERS

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    В Орегоне перевернулся грузовик, который перевозил угрей — миксинов — бесчелюстных животных, вырабатывающих особый секрет. В результате инцидента столкнулись еще пять автомобилей, участники ДТП и трасса оказались залиты слизью.

    Американские СМИ отмечают, что путешественникам следует избегать места аварии, так как даже фотографии оттуда похожи на "сцену из кошмаров".

    Напомним, пожилая женщина в среду совершила ряд ДТП и сбила насмерть прохожую в Черкассах. Очевидцы событий "узнали в виновнице ДТП Валентину Артюх, которая ранее была мэром Умани и проректором Черкасского университета".

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