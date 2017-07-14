Скользкая авария: в США живые угри из перевернутой фуры залили слизью трассу

В Орегоне перевернулся грузовик, который перевозил угрей — миксинов — бесчелюстных животных, вырабатывающих особый секрет. В результате инцидента столкнулись еще пять автомобилей, участники ДТП и трасса оказались залиты слизью.

Американские СМИ отмечают, что путешественникам следует избегать места аварии, так как даже фотографии оттуда похожи на "сцену из кошмаров".

Напомним, пожилая женщина в среду совершила ряд ДТП и сбила насмерть прохожую в Черкассах. Очевидцы событий "узнали в виновнице ДТП Валентину Артюх, которая ранее была мэром Умани и проректором Черкасского университета".