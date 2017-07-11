наверх
11.07.201706:30
Курсы валют НБУ
  • EUR29.37+ 0.01
  • USD26.39- 0.02
Рубрики
Ещё
    Фотоленты

    Учения 79 десантно-штурмовой бригады ВСУ под Николаевом

    23
    Учения 79 десантно-штурмовой бригады ВСУ под Николаевом
    Учения 79 десантно-штурмовой бригады ВСУ под Николаевом
    Учения 79 десантно-штурмовой бригады ВСУ под Николаевом
    Учения 79 десантно-штурмовой бригады ВСУ под Николаевом
    Учения 79 десантно-штурмовой бригады ВСУ под Николаевом
    Учения 79 десантно-штурмовой бригады ВСУ под Николаевом
    Учения 79 десантно-штурмовой бригады ВСУ под Николаевом
    Учения 79 десантно-штурмовой бригады ВСУ под Николаевом
    Учения 79 десантно-штурмовой бригады ВСУ под Николаевом
    Учения 79 десантно-штурмовой бригады ВСУ под Николаевом
    Учения 79 десантно-штурмовой бригады ВСУ под Николаевом
    Учения 79 десантно-штурмовой бригады под Николаевом
    Учения 79 десантно-штурмовой бригады ВСУ под Николаевом
    Учения 79 десантно-штурмовой бригады ВСУ под Николаевом
    Учения 79 десантно-штурмовой бригады ВСУ под Николаевом
    Учения 79 десантно-штурмовой бригады ВСУ под Николаевом
    Учения 79 десантно-штурмовой бригады ВСУ под Николаевом
    Министерство обороны Украины
    Учения 79 десантно-штурмовой бригады ВСУ под Николаевом
    Учения 79 десантно-штурмовой бригады ВСУ под Николаевом
    Министерство обороны Украины
    Учения 79 десантно-штурмовой бригады ВСУ под Николаевом
    Учения 79 десантно-штурмовой бригады ВСУ под Николаевом
    Министерство обороны Украины
    Учения 79 десантно-штурмовой бригады ВСУ под Николаевом
    Учения 79 десантно-штурмовой бригады ВСУ под Николаевом
    Министерство обороны Украины
    Учения 79 десантно-штурмовой бригады ВСУ под Николаевом
    Учения 79 десантно-штурмовой бригады ВСУ под Николаевом
    Министерство обороны Украины
    Учения 79 десантно-штурмовой бригады ВСУ под Николаевом
    Учения 79 десантно-штурмовой бригады ВСУ под Николаевом
    Министерство обороны Украины
    Учения 79 десантно-штурмовой бригады ВСУ под Николаевом
    Учения 79 десантно-штурмовой бригады ВСУ под Николаевом
    Министерство обороны Украины
    Учения 79 десантно-штурмовой бригады ВСУ под Николаевом
    Учения 79 десантно-штурмовой бригады ВСУ под Николаевом
    Министерство обороны Украины
    Учения 79 десантно-штурмовой бригады ВСУ под Николаевом
    Учения 79 десантно-штурмовой бригады ВСУ под Николаевом
    Министерство обороны Украины
    Учения 79 десантно-штурмовой бригады ВСУ под Николаевом
    Учения 79 десантно-штурмовой бригады ВСУ под Николаевом
    Министерство обороны Украины
    Учения 79 десантно-штурмовой бригады ВСУ под Николаевом
    Учения 79 десантно-штурмовой бригады ВСУ под Николаевом
    Министерство обороны Украины
    Учения 79 десантно-штурмовой бригады под Николаевом
    Учения 79 десантно-штурмовой бригады под Николаевом
    Facebook 79 десантно-штурмовой бригады
    Учения 79 десантно-штурмовой бригады ВСУ под Николаевом
    Учения 79 десантно-штурмовой бригады ВСУ под Николаевом
    Министерство обороны Украины
    Учения 79 десантно-штурмовой бригады ВСУ под Николаевом
    Учения 79 десантно-штурмовой бригады ВСУ под Николаевом
    Министерство обороны Украины
    Учения 79 десантно-штурмовой бригады ВСУ под Николаевом
    Учения 79 десантно-штурмовой бригады ВСУ под Николаевом
    Министерство обороны Украины

    Рекомендуем

    Медовый месяц Месси и Ракуццо на КарибахМедовый месяц Месси и Ракуццо на Карибах23:59 10.07.2017
    Встреча президента Петра Порошенко и Генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга в КиевеФотоитоги 10 июля: генсек НАТО в Киеве, "жертвы медпопулизма" у Рады18:11 10.07.2017
    В Одессе стартовали украинско-американские военно-морские учения Си Бриз-2017В Одессе стартовали международные учения Sea Breeze-201717:42 10.07.2017
    Че Кива'ра. Лучшие фотожабы на Киву-социалиста15:17 10.07.2017
    Крупнейший гей-прайд в истории ЛондонаЛюбовь по правилам и без. В Лондоне прошел крупнейший гей-прайд14:34 10.07.2017
    Парад невест в УжгородеВ Ужгороде прошел парад невест: от ретро и до модерна13:44 10.07.2017
    Нападение на трансгендеров в столичном кафе во время проведения Sex Education WeekВ Киеве произошел жесткий разгон трансгендеров в кафе13:21 10.07.2017
    Встреча президента Петра Порошенко и Генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга в КиевеВстреча Порошенко и генсека НАТО в Киеве: посещение выставки и переговоры12:43 10.07.2017
    Акция Памятник жертвам медицинского популизма около Верховной РадыУ Рады проходит перформанс "Памятник жертвам медицинского популизма"11:20 10.07.2017
    Все фотоленты
    Учения 79 десантно-штурмовой бригады ВСУ под Николаевом

    Подразделения 79 десантно-штурмовой бригады провели проверку техники к преодолению водных преград. Проверялась колесная и гусеничная техника батальонов, подразделений артиллерии и противовоздушной обороны. Это был завершающий этап слаживания батальонов и дивизионов перед бригадными учениями, сообщает пресс-служба Минобороны.

    Колонна техники была развернута на берегу реки Южный Буг. Также были развернуты средства эвакуации техники и экипажей из воды на случай чрезвычайной ситуации.

    Смотрите также: В Одессе стартовали международные учения Sea Breeze-2017

    "Предварительно, на всех машинах, которые привлекались, были проведены необходимые работы по герметизации корпусов. Экипажи боевых машин прошли соответствующее обучение, усвоили требования, объем и порядок выполнения работ для подготовки техники к движению на плаву. Машина, которая заходит в воду, сначала цепляется тросом с очередным тягачом для страхования. После того, как машина заходит в воду до глубины примерно 1 метр — остановка. Экипаж боевой машины визуально проверяет герметичность корпуса изнутри, в моторном и в десантном отделении, контролирует работу систем и механизмов, насосного оборудования", — говорится в сообщении.

    Задача осложнялась тем, что в месте проведения учений большая скорость течения. Механики-водители боевых машин во время выполнения маневра на воде действовали максимально сосредоточено и быстро, чтобы не потерять управление машиной из-за течения.

    Ранее сообщалось, что под Николаевом 10 июля на полигоне "Широкий Лан" в ходе проведения учений погиб десантник.

    Ссылки по теме:
    Теги: