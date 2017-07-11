Учения 79 десантно-штурмовой бригады ВСУ под Николаевом

Подразделения 79 десантно-штурмовой бригады провели проверку техники к преодолению водных преград. Проверялась колесная и гусеничная техника батальонов, подразделений артиллерии и противовоздушной обороны. Это был завершающий этап слаживания батальонов и дивизионов перед бригадными учениями, сообщает пресс-служба Минобороны.

Колонна техники была развернута на берегу реки Южный Буг. Также были развернуты средства эвакуации техники и экипажей из воды на случай чрезвычайной ситуации.

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"Предварительно, на всех машинах, которые привлекались, были проведены необходимые работы по герметизации корпусов. Экипажи боевых машин прошли соответствующее обучение, усвоили требования, объем и порядок выполнения работ для подготовки техники к движению на плаву. Машина, которая заходит в воду, сначала цепляется тросом с очередным тягачом для страхования. После того, как машина заходит в воду до глубины примерно 1 метр — остановка. Экипаж боевой машины визуально проверяет герметичность корпуса изнутри, в моторном и в десантном отделении, контролирует работу систем и механизмов, насосного оборудования", — говорится в сообщении.

Задача осложнялась тем, что в месте проведения учений большая скорость течения. Механики-водители боевых машин во время выполнения маневра на воде действовали максимально сосредоточено и быстро, чтобы не потерять управление машиной из-за течения.

Ранее сообщалось, что под Николаевом 10 июля на полигоне "Широкий Лан" в ходе проведения учений погиб десантник.