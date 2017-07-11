В Николаевской области в ходе учений погиб десантник

КИЕВ, 11 июл — РИА Новости Украина. Под Николаевом 10 июля на полигоне "Широкий Лан" в ходе проведения учений погиб десантник, сообщает пресс-служба 79 десантно-штурмовой бригады в Facebook.

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"Во время проведения тактических учений с боевой стрельбой в результате нарушения мер безопасности погиб военнослужащий 79 отдельной десантно-штурмовой бригады ВДВ Вооруженных Сил Украины старшина Шпинда Руслан Михайлович", — говорится в сообщении.

По факту гибели военнослужащего начато специальное расследование.

Ранее интернет-портал "Первый. Криворожский" сообщил о ранении своего журналиста во время военных учений в Кривом Роге. По данным издания, журналист согласился сыграть роль провокатора, на котором военнослужащие "отрабатывали свои навыки". При выполнении одного из приемов мужчина получил ранение.