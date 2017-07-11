Международные учения ВВС стартуют в Литве

КИЕВ, 11 июл — РИА Новости Украина. Международные учения военно-воздушных сил Tobruq legacy-2017 начинаются в Литве во вторник, маневры завершатся 22 июля, в них будет задействовано около 500 военнослужащих и 30 служащих системы воздушной обороны из Великобритании, США, Латвии и Польши, сообщает Минобороны Литвы.

"С 11 по 22 июля на территории Литвы в Шяуляйском округе пройдут международные учения ВВС Tobruq legacy-2017. В рамках маневров военнослужащие ВВС Литвы будут осуществлять задачи воздушной обороны НАТО вместе с союзниками согласно пятой статье договора НАТО. Всего в учениях будут задействованы около 500 военнослужащих и 30 служащих системы воздушной обороны из четырех стран НАТО — Великобритании, США, Латвии и Польши", — говорится в релизе Минобороны балтийской республики.

По данным оборонного ведомства, на территории Литвы эти учения пройдут впервые. Ранее в понедельник США дислоцировали в Литве систему ПВО Patriot, которая также будет задействован в учениях.

По данным министерства, в Литве, Чехии и Румынии учениями Tobruq legacy-2017 будет руководить штаб Объединенных военно-воздушных сил, находящийся в Румынии (NATO JFAC), в который входят и литовские военные. В Чехии подразделения ВВС проведут воздушные операции в ночное время, планируется, что они выполнят 11 боевых выстрелов по воздушным целям в темное время суток, используя наземную систему ближнего радиуса действия RBS70.

В минобороны добавляют, что одной из частей маневров в Литве станут национальные учения "Бдительный сокол-2017", в рамках которых пройдет проверка взаимодействия руководящего и контролирующего состава между единицами ВВС Литвы.

Инициатором и организатором учений Tobruq legacy-2017 являются США. ВВС Литвы принимают участие в них уже в третий раз: в 2015 году военнослужащие ВВС балтийской республики первый раз тренировались в проведении операций воздушной обороны НАТО в рамках взвода, в 2016 году — в рамках батареи, в этом году военные ВВС Литвы будут тренироваться вместе с союзниками и управлять системой наземного ПВО.

Ранее сообщалось, что в Одессе стартовали украинско-американские военно-морские учения Sea Breeze-2017, в которых примут участие представители 16 стран. В учениях задействуют более 3 тысяч человек личного состава, 29 летательных аппаратов и 31 корабль. Обучение проведут на территории двух областей — Одесской и Николаевской.